Chaeryeong ITZY Bersiap Memulai Debut Solo pada November 2026 Mendatang

JawaPos.com – Chaeryeong dari ITZY dilaporkan akan melakukan debut solo resminya pada November, menjadikannya anggota ketiga grup tersebut yang memulai aktivitas sebagai solois setelah Yeji dan Yuna.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum’at (28/8), Chaeryeong telah menyelesaikan rencana perilisan musik solonya dan kini memasuki tahap persiapan pengambilan gambar video musik.

Meski informasi mengenai album, lagu utama, dan konsep masih dirahasiakan, debut tersebut diperkirakan menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya setelah hampir delapan tahun bersama ITZY.

Chaeryeong dikenal sebagai salah satu penampil utama ITZY berkat kemampuan menari, gerakan yang presisi, serta ekspresi panggung yang kuat.

Penampilannya saat membawakan lagu “Bloom” milik Gain dan “Full Moon” milik Sunmi dalam acara penggemar sebelumnya juga telah memberikan gambaran mengenai potensinya sebagai penyanyi solo.

Melalui debut solonya mendatang Chaeryeong diharapkan dapat menunjukkan sisi artistik yang berbeda sekaligus memperlihatkan perkembangan dirinya dari anggota grup menjadi penyanyi solo.

Debut solo Chaeryeong mengikuti langkah Yeji dan Yuna yang telah lebih dahulu memperkenalkan warna musik masing-masing melalui proyek solo.

Yeji menjadi anggota pertama ITZY yang debut solo dengan lagu “Air”, sedangkan Yuna kemudian menghadirkan konsep yang lebih cerah melalui “Ice Cream”.