Chaeryeong ITZY Bersiap Memulai Debut Solo pada November 2026 Mendatang

Chaeryeong ITZY bersiap memulai debut solo (Kbizoom)
JawaPos.com – Chaeryeong dari ITZY dilaporkan akan melakukan debut solo resminya pada November, menjadikannya anggota ketiga grup tersebut yang memulai aktivitas sebagai solois setelah Yeji dan Yuna.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum’at (28/8), Chaeryeong telah menyelesaikan rencana perilisan musik solonya dan kini memasuki tahap persiapan pengambilan gambar video musik.
Meski informasi mengenai album, lagu utama, dan konsep masih dirahasiakan, debut tersebut diperkirakan menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya setelah hampir delapan tahun bersama ITZY.
Chaeryeong dikenal sebagai salah satu penampil utama ITZY berkat kemampuan menari, gerakan yang presisi, serta ekspresi panggung yang kuat.
Penampilannya saat membawakan lagu “Bloom” milik Gain dan “Full Moon” milik Sunmi dalam acara penggemar sebelumnya juga telah memberikan gambaran mengenai potensinya sebagai penyanyi solo.
Melalui debut solonya mendatang Chaeryeong diharapkan dapat menunjukkan sisi artistik yang berbeda sekaligus memperlihatkan perkembangan dirinya dari anggota grup menjadi penyanyi solo.
Debut solo Chaeryeong mengikuti langkah Yeji dan Yuna yang telah lebih dahulu memperkenalkan warna musik masing-masing melalui proyek solo.
Yeji menjadi anggota pertama ITZY yang debut solo dengan lagu “Air”, sedangkan Yuna kemudian menghadirkan konsep yang lebih cerah melalui “Ice Cream”.
Kini, perhatian penggemar tertuju pada konsep dan musik yang akan dibawakan Chaeryeong ketika resmi memulai debut solonya pada November.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!