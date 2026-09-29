Kabar Terbaru, Shim Eun Kyung dan WOODZ Tak akan Bermain dalam Film Jepang Mendatang ‘Damako’

WOODZ dan Shim Eun Kyung. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktor Korea WOODZ (Cho Seung Youn) mengumumkan bahwa ia menolak tawaran untuk membintangi film Jepang mendatang berjudul Damako (judul romanisasi).
Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), menyusul kabar itu, Shim Eun Kyung juga menolak tawaran tersebut.
Kemudian agensi Shim Eun Kyung menyatakan, "Dia sempat ditawari peran dalam proyek tersebut, namun memutuskan untuk tidak berpartisipasi."
Dengan sigap, agensi WOODZ, EDAM Entertainment, menyatakan, "Ia ditawari peran dalam film tersebut namun akhirnya menolak tawaran itu setelah mempertimbangkannya dengan matang."
Seorang anak laki-laki dalam film ini, harus kehilangan orang tuanya akibat pengeboman atom di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945.
Perjalanannya ke Korea bersama seorang penduduk Korea yang tinggal di Jepang, membuatnya ia mengalami Perang Korea.
Kabarnya, film ini memicu kontroversi di Korea karena penggambaran pengeboman atom tersebut, sebuah topik sensitif mengingat sejarah penjajahan Jepang di Korea.
WOODZ juga secara pribadi membahas keterlibatannya dalam proyek tersebut saat siaran langsung pada tanggal 27 September.
Aktor tersebut menjelaskan bahwa setelah menerima naskah, ia mengetahui bahwa film tersebut mengangkat tema pengeboman atom dan ia pun memutuskan untuk tidak tampil di dalamnya.
Shim Eun Kyung dijadwalkan menyapa penonton melalui The Table: Day and Night, film pembuka Busan International Film Festival tahun ini.
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