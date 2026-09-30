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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 22.02 WIB

Shim Eun Kyung Menolak Tawaran Film Jepang Tamako, WOODZ Juga Batal Bergabung 

shim eun kyung dan woodz (x @soompi)

JawaPos.com – Shim Eun Kyung berikan pernyataan mengenai kabar keterlibatannya dalam film Jepang-Korea Tamako.

Menurut laporan Zapzee, perwakilan sang aktris pada 28 September mengonfirmasi bahwa Shim Eun Kyung memang menerima tawaran untuk membintangi proyek tersebut, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi.

Shim Eun Kyung sempat diberitakan akan bergabung dalam Tamako bersama penyanyi sekaligus aktor WOODZ atau Cho Seung Youn serta aktris Jepang Sakura Ando.

Film garapan sutradara Junji Sakamoto tersebut merupakan proyek produksi bersama Korea dan Jepang dengan latar sejarah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 1945.

Tamako dikisahkan mengikuti seorang anak laki-laki yang kehilangan orang tuanya akibat bom atom Hiroshima.

Ia kemudian pergi ke Korea bersama seorang keturunan Korea yang tinggal di Jepang dan menjalani kehidupan hingga masa Perang Korea.

Cerita berlanjut lintas generasi ketika tokoh tersebut, yang telah lanjut usia, ingin kembali bertemu dengan cinta pertamanya di Korea.

Kabar mengenai proyek tersebut sempat memunculkan perbincangan di komunitas daring karena tema sejarah yang diangkat cukup sensitif.

Setelah laporan awal mengenai casting beredar, WOODZ lebih dahulu memberikan klarifikasi melalui siaran langsung pada 27 September.

Ia mengatakan bahwa dirinya memang menerima naskah Tamako, tetapi telah memutuskan untuk menolak tawaran tersebut setelah mempertimbangkan isi proyek.

Pihak Shim Eun Kyung kemudian menyampaikan sikap serupa. Agensi memastikan bahwa sang aktris memang mendapat tawaran untuk tampil dalam film tersebut, tetapi memilih tidak mengambil peran.

Adapun alasan spesifik di balik keputusan Shim Eun Kyung maupun WOODZ untuk menolak tawaran tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Shim Eun Kyung sendiri bukan nama baru dalam industri perfilman Jepang. Aktris tersebut sebelumnya telah membintangi sejumlah produksi Jepang, termasuk The Journalist dan Two Seasons, Two Strangers.

Untuk saat ini, Tamako masih berada dalam tahap persiapan produksi, sehingga informasi mengenai jajaran pemeran final dan detail cerita yang akan ditampilkan masih dapat mengalami perubahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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