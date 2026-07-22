KQ Entertainment Tegaskan Akan Tindak Tegas Pelaku Fitnah dan Pelecehan terhadap ATEEZ

JawaPos.com – KQ Entertainment menegaskan komitmennya dalam melindungi ATEEZ dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia maya.

Dilansir dari soompi, agensi merilis pernyataan resmi mengenai upaya hukum yang sedang dijalankan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan konten berbahaya dan merugikan para artisnya.

KQ Entertainment menjelaskan bahwa mereka secara rutin memantau penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak ATEEZ.

Berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan, agensi menyatakan tengah mengambil langkah hukum yang sesuai terhadap para pelaku.

KQ Entertainment juga mengungkapkan bahwa belakangan ini mereka masih menemukan berbagai unggahan berisi serangan pribadi dan penyebaran informasi palsu yang ditujukan kepada anggota ATEEZ.

Untuk memperkuat proses hukum, agensi mengumpulkan bukti melalui pemantauan internal sekaligus laporan yang dikirimkan oleh para penggemar.

Agensi menegaskan bahwa menghapus unggahan, mengubah akun menjadi privat, atau bahkan menonaktifkan akun tidak akan menghapus tanggung jawab hukum.

Seluruh bukti yang telah dikumpulkan tetap akan ditinjau, dan setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum akan diproses tanpa toleransi maupun keringanan.

Selain itu, KQ Entertainment mengajak penggemar untuk berpartisipasi dalam melindungi ATEEZ dengan melaporkan unggahan yang diduga melanggar hukum melalui alamat email khusus yang telah disediakan.