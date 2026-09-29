Siap Go Internasional, XLOV Umumkan 6 Kota untuk Tur AS Pertama

JawaPos.com – XLOV perluas perjalanan musik mereka ke Amerika Serikat melalui tur pertama sepanjang karier grup.

Menurut laporan Soompi, XLOV mengumumkan pada 25 September waktu setempat bahwa mereka akan menggelar tur Amerika Serikat pada Desember 2026 dengan mengunjungi enam kota.

Tur tersebut akan dimulai di Miami pada 3 Desember. Setelah itu, XLOV akan melanjutkan perjalanan ke New York pada 5 Desember dan Chicago pada 6 Desember. Rangkaian pertunjukan kemudian berlanjut ke Dallas pada 9 Desember.

XLOV akan tampil di Los Angeles pada 12 Desember sebelum menutup tur di San Francisco pada 15 Desember. Dengan enam kota yang masuk dalam jadwal, tur ini menjadi langkah baru bagi grup untuk bertemu langsung dengan penggemar di berbagai wilayah Amerika Serikat.

Tur Amerika Serikat tersebut juga hadir setelah XLOV menyelesaikan rangkaian tur Asia bertajuk Serving X. Sebelumnya, grup beranggotakan Wumuti, Rui, Hyun, dan Haru ini telah memperluas jangkauan mereka melalui berbagai penampilan internasional.

XLOV dikenal melalui konsep androgini atau genderless yang menjadi bagian penting dari identitas musik dan visual mereka.

Grup tersebut debut pada Januari 2025 dan sejak itu terus membangun basis penggemar internasional melalui musik, penampilan panggung, serta konsep yang berbeda dari citra idol K-pop pada umumnya.

Dengan tur perdana di Amerika Serikat yang berlangsung selama Desember, XLOV kini bersiap membuka babak baru dalam perjalanan karier mereka.