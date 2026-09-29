XLOV Umumkan Comeback Lewat Logo Baru, Tanggal Rilis Masih Dirahasiakan

xlov (x @soompi)
JawaPos.com – XLOV berikan kejutan kepada penggemar dengan perkenalkan logo baru yang menandai dimulainya era terbaru mereka.
Menurut laporan Soompi, logo tersebut diperkenalkan pada 28 September 2026 sebagai tanda bahwa XLOV tengah mempersiapkan comeback baru.
Kemunculan logo terbaru tersebut sekaligus menjadi teaser pertama untuk aktivitas musik XLOV berikutnya.
Grup ini belum mengungkap tanggal resmi comeback, tetapi memberikan petunjuk singkat melalui pesan “coming soon” yang menyertai pengumuman tersebut.
Teaser ini membuat penggemar mulai menantikan perubahan yang akan dibawa XLOV dalam era barunya. Untuk saat ini, belum ada informasi mengenai judul album, lagu utama, konsep, maupun rangkaian jadwal promosi yang akan menyertai comeback tersebut.
Kabar comeback ini juga hadir tidak lama setelah XLOV mengumumkan tur pertama mereka di Amerika Serikat.
Pada Desember mendatang, XLOV dijadwalkan mengunjungi enam kota, yakni Miami pada 3 Desember, New York pada 5 Desember, Chicago pada 6 Desember, Dallas pada 9 Desember, Los Angeles pada 12 Desember, dan San Francisco pada 15 Desember.
Dengan perilisan logo baru tersebut, XLOV perlahan membuka babak berikutnya dalam perjalanan musik mereka.
Namun, detail mengenai comeback masih dirahasiakan sehingga penggemar harus menunggu pengumuman selanjutnya untuk mengetahui tanggal serta konsep yang akan mereka hadirkan.
Pesan “coming soon” menjadi satu-satunya petunjuk resmi mengenai proyek terbaru XLOV. Penggemar pun kini menantikan informasi berikutnya mengenai era baru grup tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022