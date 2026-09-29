XLOV Umumkan Comeback Lewat Logo Baru, Tanggal Rilis Masih Dirahasiakan

JawaPos.com – XLOV berikan kejutan kepada penggemar dengan perkenalkan logo baru yang menandai dimulainya era terbaru mereka.

Menurut laporan Soompi, logo tersebut diperkenalkan pada 28 September 2026 sebagai tanda bahwa XLOV tengah mempersiapkan comeback baru.

Kemunculan logo terbaru tersebut sekaligus menjadi teaser pertama untuk aktivitas musik XLOV berikutnya.

Grup ini belum mengungkap tanggal resmi comeback, tetapi memberikan petunjuk singkat melalui pesan “coming soon” yang menyertai pengumuman tersebut.

Teaser ini membuat penggemar mulai menantikan perubahan yang akan dibawa XLOV dalam era barunya. Untuk saat ini, belum ada informasi mengenai judul album, lagu utama, konsep, maupun rangkaian jadwal promosi yang akan menyertai comeback tersebut.

Kabar comeback ini juga hadir tidak lama setelah XLOV mengumumkan tur pertama mereka di Amerika Serikat.

Pada Desember mendatang, XLOV dijadwalkan mengunjungi enam kota, yakni Miami pada 3 Desember, New York pada 5 Desember, Chicago pada 6 Desember, Dallas pada 9 Desember, Los Angeles pada 12 Desember, dan San Francisco pada 15 Desember.

Dengan perilisan logo baru tersebut, XLOV perlahan membuka babak berikutnya dalam perjalanan musik mereka.

Namun, detail mengenai comeback masih dirahasiakan sehingga penggemar harus menunggu pengumuman selanjutnya untuk mengetahui tanggal serta konsep yang akan mereka hadirkan.