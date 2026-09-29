Taylor Swift Pecahkan Dua Rekor Spotify 2026 Usai Rilis The Life of a Showgirl: Encore

taylor swift (x @popbase)
JawaPos.com – Taylor Swift mencatat pencapaian baru di platform streaming Spotify setelah merilis proyek terbarunya, The Life of a Showgirl: Encore.
Menurut laporan Variety, Taylor Swift berhasil memecahkan dua rekor Spotify pada 2026, termasuk menjadi artis perempuan dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu hari sepanjang tahun ini.
Pencapaian tersebut terjadi setelah The Life of a Showgirl: Encore dirilis pada Jumat, 25 September 2026.
Proyek ini menghadirkan empat lagu baru, yakni “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding”, dan “Babylon”. Kehadiran materi tambahan tersebut menjadi lanjutan dari album The Life of a Showgirl yang sebelumnya dirilis pada 2025.
Tak hanya Taylor Swift yang mencatat rekor, lagu “Patient Zero” juga berhasil membuat sejarah tersendiri. Lagu tersebut menjadi lagu dari artis perempuan dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu hari di Spotify sepanjang 2026 hingga saat ini. Pencapaian itu membuat perilisan Encore langsung memberikan dampak besar pada aktivitas streaming Taylor.
Taylor sebelumnya mengungkapkan bahwa empat lagu tambahan tersebut lahir setelah dirinya melakukan perjalanan ke Swedia bersama Max Martin dan Shellback.
Perjalanan tersebut awalnya dilakukan untuk merayakan pencapaian album The Life of a Showgirl, tetapi mereka kemudian kembali masuk studio dan menciptakan materi baru.
Taylor mengatakan lagu-lagu tersebut lahir dari rasa terima kasih atas sambutan penggemar terhadap album sebelumnya.
Perilisan The Life of a Showgirl: Encore juga menjadi bagian dari rangkaian aktivitas Taylor di akhir September.
Ia dijadwalkan menampilkan video musik “Patient Zero” di MTV Video Music Awards 2026, dengan video tersebut dibintangi Taylor bersama Dakota Johnson dan Colin Farrell serta menampilkan sinematografi dari Emmanuel Lubezki. Taylor juga akan menerima penghargaan perdana Artist-Director Award dalam acara tersebut.
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