Olivia Rodrigo Buka Konser Unraveled Tour dengan 23 Lagu di Hartford

JawaPos.com – Olivia Rodrigo memulai rangkaian Unraveled Tour dengan konser pembuka di PeoplesBank Arena, Hartford, Connecticut, pada Jumat malam, 25 September 2026.

Menurut laporan Variety, Olivia Rodrigo membuka tur dengan pertunjukan yang memadukan lagu-lagu dari tiga album, termasuk album terbarunya you seem pretty sad for a girl so in love.

Pertunjukan tersebut dikemas dengan konsep yang terbagi berdasarkan musim, yakni Spring, Summer, Summer Twilight, Autumn, Winter, dan kembali ke Spring pada bagian penutup.

Struktur tersebut turut memberikan nuansa berbeda pada setiap bagian konser, dengan Olivia berpindah dari satu suasana ke suasana lainnya sambil membawakan lagu dari berbagai periode kariernya.

Pada bagian pembuka bertema Spring, Olivia membawakan “drop dead”, “u + me = <3”, “so american”, dan “good 4 u”. Setelah itu, bagian Summer diisi dengan “my way”, “serena joy”, “bad idea right?”, serta “ballad of a homeschooled girl”. Lagu “vampire” dan “purple” kemudian hadir dalam bagian khusus bertajuk Summer Twilight.

Memasuki bagian Autumn, Olivia menyanyikan “stupid song”, “maggots for brains”, “traitor”, “begged”, dan “cigarette smoke”. Sementara itu, bagian Winter menghadirkan “honeybee”, rangkaian “favorite crime / making the bed / teenage dream”, “drivers license”, “less”, serta “The Cure”. Konser kemudian ditutup dengan bagian Spring 2 yang berisi “deja vu”, “all-american bitch”, dan “expectations”.

Tur ini menjadi rangkaian konser besar Olivia untuk mendukung album ketiganya, you seem pretty sad for a girl so in love, yang dirilis pada Juni 2026.

Unraveled Tour akan berlanjut ke berbagai kota di Amerika Utara sebelum memasuki rangkaian pertunjukan Eropa pada 2027. Jadwal tur tersebut mencakup sejumlah konser multi-malam, termasuk di Los Angeles dan Brooklyn.

Konser pembuka di Hartford sekaligus memperlihatkan bagaimana Olivia memadukan materi terbarunya dengan lagu-lagu dari SOUR dan GUTS.