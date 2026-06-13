Olivia Rodrigo Buka Suara Alami Kehilangan Pendengaran 60 Persen Pada Telinga Kirinya

JawaPos.com – Penyanyi Olivia Rodrigo mengungkap kondisi kesehatannya terkait gangguan pendengaran yang dialaminya pada telinga kiri.

Dilansir dari laman Billboard pada Sabtu (13/6), Pelantun lagu “What’s Wrong With Me?” tersebut menyebut bahwa dirinya mengalami kehilangan pendengaran sekitar 60 persen di bagian telinga kiri.

Pengakuan itu disampaikan saat Rodrigo melakukan wawancara untuk mempromosikan album terbarunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Dalam wawancara bersama KISS FM UK, Rodrigo menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat dirinya kesulitan mendengar apabila seseorang berbicara dari sisi kiri.

Penyanyi berusia 23 tahun itu bahkan menyarankan orang lain untuk berbicara melalui telinga kanannya jika ingin menyampaikan sesuatu kepadanya.

Meski memiliki keterbatasan pendengaran, Rodrigo menyampaikan kondisi tersebut dengan sikap santai dan penuh humor.

Rodrigo mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui gangguan pendengaran tersebut sejak masih duduk di taman kanak-kanak. Saat menjalani pemeriksaan pendengaran, ia diberi tahu bahwa kemampuan mendengarnya mengalami penurunan.

Rodrigo diketahui kemudian terbiasa menjalani kehidupan dengan kondisi tersebut dan tidak menjadikannya sebagai hambatan dalam mengembangkan karier musik.

Sebelumnya, Rodrigo juga pernah membicarakan masalah pendengarannya dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter pada 2023.