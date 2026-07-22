Olivia Rodrigo Dirumorkan Dekat dengan Eksekutif Wall Street, Agensi Belum Beri Tanggapan

olivia rodrigo (pinterest)
JawaPos.com - Olivia Rodrigo menjadi perhatian publik. Kali ini, bintang pop generasi Z tersebut diterpa rumor menjalin hubungan asmara dengan seorang profesional yang disebut bekerja sebagai eksekutif Wall Street.
Kabar tersebut langsung memicu rasa penasaran para penggemar di berbagai platform media sosial.
Dikutip dari The Chosun, bermula setelah keduanya beberapa kali dikabarkan terlihat bersama.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Olivia Rodrigo maupun pihak yang disebut terkait mengenai status hubungan mereka.
Karena itu, kabar tersebut masih sebatas spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Olivia selama ini dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Penyanyi berbagai lagu hit tersebut lebih sering menjadi sorotan karena karya musik dan penampilannya di atas panggung dibanding membahas kehidupan asmara di ruang publik.
Sikap tersebut membuat setiap rumor yang beredar selalu menarik perhatian penggemar dan media hiburan.
Di tengah kabar tersebut, Olivia tetap disibukkan dengan berbagai aktivitas di industri musik.
Popularitasnya sebagai salah satu penyanyi muda paling berpengaruh di dunia terus meningkat berkat sederet prestasi dan karya yang sukses di tangga lagu internasional.
Sementara itu, para penggemar menunggu klarifikasi resmi sebelum menarik kesimpulan terkait rumor tersebut.
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