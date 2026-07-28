Olivia Rodrigo Tuai Sorotan Usai Diduga Konfirmasi Rumor Asmara dengan Julian Croonenberghs

Olivia Rodrigo (Instagram @livieshq)
JawaPos.com - Olivia Rodrigo diduga telah mengonfirmasi rumor hubungan asmaranya dengan Julian Croonenberghs setelah keduanya kembali terlihat bersama di Brooklyn, New York.
Dilansir dari laman Music News pada Selasa (28/7), Penyanyi pemenang Grammy tersebut tampak menikmati kencan santai bersama Croonenberghs di sebuah taman yang dipenuhi pepohonan. Momen kebersamaan mereka pun semakin memperkuat spekulasi bahwa keduanya sedang menjalin hubungan istimewa.
Dalam kesempatan tersebut, Rodrigo dan Croonenberghs terlihat berjalan bergandengan tangan sebelum duduk bersama di atas hamparan rumput.
Rodrigo tampak bersandar di antara kaki Croonenberghs, sementara pria itu merangkulnya dengan hangat. Keduanya juga terlihat saling menunjukkan kemesraan, termasuk berciuman di tangan, yang menarik perhatian publik.
Meski belum memberikan pernyataan resmi mengenai hubungan mereka, Rodrigo dan Croonenberghs beberapa kali terlihat berkencan selama sebulan terakhir.
Rodrigo dan Croonenberghs juga sempat terlihat bersama di sejumlah lokasi di New York City serta di sebuah bandara di Islandia. Kemunculan berulang tersebut semakin memicu dugaan bahwa hubungan mereka kini semakin serius.
Julian Croonenberghs diketahui bekerja sebagai associate di perusahaan ekuitas swasta dan pernah memperkuat tim nasional hoki lapangan putra Amerika Serikat pada periode 2018 hingga 2020.
Kabar kedekatan mereka muncul setelah Olivia Rodrigo merilis album terbaru bertajuk You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love, yang dikaitkan dengan kisah hubungan masa lalunya.
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