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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 22.07 WIB

Sakura LE SSERAFIM Dipilih Damiani sebagai Friend of the House, Siap Perluas Jejak di Dunia Fashion

Sakura (x @tang_kira) - Image

Sakura (x @tang_kira)

JawaPos.com – Sakura LE SSERAFIM perluas kiprahnya di dunia fashion dan luxury brand. Menurut laporan allkpop, rumah perhiasan mewah asal Italia, DAMIANI, menunjuk Sakura sebagai Friend of the House terbaru pada 25 September 2026.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah Damiani untuk memperkenalkan warisan dan kreasi perhiasannya kepada generasi muda melalui sosok dengan pengaruh global.

Damiani menyebut Sakura memiliki karakter personal yang kuat, gaya yang elegan, serta kehadiran internasional yang sejalan dengan nilai-nilai rumah perhiasan tersebut.

Kemampuan Sakura dalam bermusik, tampil di atas panggung, serta membangun gaya personal membuatnya dinilai dapat merepresentasikan sisi modern dari Damiani sekaligus menjembatani tradisi Italia dengan audiens generasi baru.

Sakura akan ikut memperkenalkan pesona Damiani kepada para penggemar di berbagai negara.

Rumah perhiasan yang didirikan di Valenza pada 1924 tersebut telah mempertahankan tradisi Italian craftsmanship selama lebih dari satu abad. 

Damiani juga dikenal dengan kreasi perhiasan yang dibuat secara manual oleh para pengrajin terampil dan memiliki sejumlah koleksi ikonik.

Sakura menyambut penunjukan tersebut dengan antusias. Ia mengungkapkan rasa terhormat dapat menjadi bagian dari Damiani dan berharap bisa membantu memperkenalkan daya tarik serta warisan lebih dari 100 tahun rumah perhiasan tersebut kepada lebih banyak orang di seluruh dunia.

Guido Damiani, Presiden Damiani Group, turut menyambut Sakura sebagai bagian dari keluarga brand.

Ia menyoroti kepribadian, keanggunan, dan pengaruh internasional Sakura, serta berharap perspektif unik sang idol dapat memberikan warna baru bagi kreasi Damiani sekaligus membuka komunikasi dengan generasi muda.

Editor: Hanny Suwindari
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