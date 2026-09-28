Kim Chaewon LE SSERAFIM Bikin Fans Terpesona Lewat Cover Lagu Ariana Grande 

kim chaewon (x @sserapics)

JawaPos.com – Kim Chaewon LE SSERAFIM buat penggemar terpukau lewat kemampuan vokalnya.

Menurut laporan allkpop, Chaewon membagikan video singkat melalui Instagram yang memperlihatkan dirinya menyanyikan lagu Ariana Grande berjudul Hate That I Made You Love Me dengan aransemen sederhana di kamar mandi hotel.

Dalam video tersebut, Chaewon tampil santai mengenakan beanie, crop top, dan celana jeans.

Berdiri dengan kedua tangan di saku, ia menyanyikan lagu tersebut dengan suara yang lembut dan mengalir, memanfaatkan akustik alami dari ruangan kamar mandi.

Penampilannya yang sederhana justru membuat karakter vokalnya semakin terdengar jelas.

Chaewon kemudian membagikan cerita di balik video tersebut melalui Weverse. Ia mengungkapkan bahwa rekaman itu terjadi secara spontan setelah dirinya terus mendengarkan lagu tersebut berulang kali.

Kebiasaan bernyanyi di kamar mandi sebenarnya bukan hal baru bagi Chaewon karena ia sebelumnya pernah menyebut sering berlatih vokal di tempat tersebut sebelum tidur.

Lagu Hate That I Made You Love Me merupakan bagian dari album Ariana Grande Petal yang dirilis pada 2026. Pemilihan lagu tersebut membuat para penggemar semakin menikmati sisi musikal Chaewon, terutama karena ia membawakan lagu itu dengan pendekatan yang lebih intim tanpa produksi vokal yang rumit.

Video singkat tersebut langsung mendapat respons positif dari penggemar di berbagai platform. Banyak yang menyoroti warna suara Chaewon yang khas serta cara dirinya menyampaikan lagu dengan gaya natural.

Rekaman sederhana di kamar mandi hotel pun berhasil menjadi momen kecil yang memperlihatkan kemampuan vokalnya di luar aktivitas LE SSERAFIM.

Cover ini juga menambah deretan momen ketika Chaewon memperlihatkan kemampuan bernyanyinya secara personal.