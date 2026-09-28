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Risma Azzah Fatin
Selasa, 29 September 2026 | 04.05 WIB

Ed Sheeran Batalkan Konser di Gillette Stadium Akibat Cuaca Buruk dan Ancaman Badai

Ed Sheeran (Variety) - Image

Ed Sheeran (Variety)

JawaPos.com - Konser Ed Sheeran di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts dibatalkan akibat cuaca buruk yang diperkirakan melanda kawasan Pantai Timur Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (28/9), Badai nor’easter diperkirakan membawa hujan lebat dan angin kencang yang berpotensi membahayakan pelaksanaan konser.

Promotor tur Messina Touring menyatakan pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan peringatan cuaca serta berkonsultasi dengan pejabat setempat demi keselamatan penggemar, staf, dan seluruh pihak yang terlibat.

Gillette Stadium merupakan stadion milik Robert Kraft yang sebelumnya menjadi sorotan setelah Macklemore mengklaim bahwa Kraft mendorong Sheeran dikeluarkan dari Loop Tour karena pesan “Bebaskan Palestina” yang disampaikannya dalam konser.

Kraft membantah konteks tersebut dan menyatakan terbuka untuk membahas fakta-fakta terkait tuduhan Macklemore.

Dalam pernyataannya, pihak Gillette Stadium juga menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan yang ramah bagi seluruh tamu serta tidak memberikan ruang bagi ujaran kebencian.

Setelah Macklemore dikeluarkan dari tur, Ed Sheeran menyampaikan pernyataan emosional dalam konsernya pada 19 September dengan membacakan pesan dari teleprompter.

Sheeran mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengecewakan penggemar dan tidak pernah berniat menjadi musisi aktivis, tetapi situasi tersebut telah menempatkannya dalam perdebatan mengenai kebebasan berbicara dan berbagai persoalan politik.

Editor: Novia Tri Astuti
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