TXTdan KATSEYE Beri Penampilan Spesial di Tur Jingle Ball iHeartRadio 2026

KATSEYE, TXT. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Selain Olivia Rodrigo , TXT dan KATSEYE kabarnya akan tampil di beberapa lokasi terpilih dalam tur Jingle Ball tahun ini di Amerika Serikat.
Dilansir dari Soompi, mereka siap meramaikan acara tersebut, yang pastinya diselenggarakan dengan meriah
Belakangan ini, iHeartRadio mengumumkan daftar penampil (lineup) tahun 2026 untuk tur konser tahunan Jingle Ball yang terkenal.
Konser bertabur bintang ini diselenggarakan setiap tahun di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat selama musim liburan.
Tak hanya TXT dan KATSEYE, tur tahun ini juga diramaikan oleh Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, Charlie Puth, SOMBR, Hilary Duff, Alex Warren, RAYE.
Kemudian ada penampil lain seperti OneRepublic, Ludacris, Teddy Swims, Sienna Spiro, Nickelback, Adéla, dan banyak lagi.
Menariknya, dalam penampilan perdana mereka di tur Jingle Ball, TXT dan Yeonjun akan tampil di tiga lokasi tahun ini, konser New York pada 11 Desember.
Selain itu juga diselenggarakan di Boston pada 13 Desember, dan konser Washington, DC pada 14 Desember.
Jadi perhatian tersendiri, TXT tidak hanya akan tampil sebagai grup, tetapi Yeonjun juga akan naik ke panggung sebagai artis solo.
Sedang naik daun, KATSEYE juga kabarnya akan memberi penampilan di konser Dallas/Fort Worth pada 1 Desember.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022