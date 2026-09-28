TXTdan KATSEYE Beri Penampilan Spesial di Tur Jingle Ball iHeartRadio 2026

JawaPos.com - Selain Olivia Rodrigo , TXT dan KATSEYE kabarnya akan tampil di beberapa lokasi terpilih dalam tur Jingle Ball tahun ini di Amerika Serikat.

Dilansir dari Soompi, mereka siap meramaikan acara tersebut, yang pastinya diselenggarakan dengan meriah

Belakangan ini, iHeartRadio mengumumkan daftar penampil (lineup) tahun 2026 untuk tur konser tahunan Jingle Ball yang terkenal.

Konser bertabur bintang ini diselenggarakan setiap tahun di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat selama musim liburan.

Tak hanya TXT dan KATSEYE, tur tahun ini juga diramaikan oleh Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, Charlie Puth, SOMBR, Hilary Duff, Alex Warren, RAYE.

Kemudian ada penampil lain seperti OneRepublic, Ludacris, Teddy Swims, Sienna Spiro, Nickelback, Adéla, dan banyak lagi.

Menariknya, dalam penampilan perdana mereka di tur Jingle Ball, TXT dan Yeonjun akan tampil di tiga lokasi tahun ini, konser New York pada 11 Desember.

Selain itu juga diselenggarakan di Boston pada 13 Desember, dan konser Washington, DC pada 14 Desember.

Jadi perhatian tersendiri, TXT tidak hanya akan tampil sebagai grup, tetapi Yeonjun juga akan naik ke panggung sebagai artis solo.