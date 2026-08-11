Sophia KATSEYE Hiatus Sementara, HYBE x Geffen Ungkap Kondisi Terbarunya

JawaPos.com – Kabar terbaru datang dari KATSEYE. Sophia untuk sementara waktu tidak akan mengikuti sejumlah aktivitas promosi grup setelah HYBE x Geffen mengumumkan bahwa sang idol membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Menurut laporan Soompi pada 8 Agustus 2026, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kesehatan mental dan kesejahteraan Sophia.

HYBE x Geffen mengumumkan keputusan tersebut pada 7 Agustus waktu setempat. Dalam pernyataannya, agensi menyebut Sophia untuk sementara tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi mendatang.

Seperti dikutip Soompi, keputusan itu dibuat setelah konsultasi secara menyeluruh dengan tenaga medis dan Sophia disarankan mengambil waktu khusus untuk beristirahat serta menjalani perawatan berkelanjutan demi pemulihan secara menyeluruh.

Meski harus menepi sementara, Sophia disebut sebenarnya masih memiliki keinginan untuk tampil bersama para member KATSEYE.

Namun, HYBE x Geffen menegaskan bahwa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang para artis menjadi prioritas utama.

Agensi juga memastikan Sophia mendapatkan dukungan penuh selama menjalani masa istirahat dan proses pemulihan.

Kabar tersebut tentu menjadi perhatian para penggemar KATSEYE, terlebih Sophia merupakan salah satu dari enam anggota grup global tersebut.

Berdasarkan profil resmi KATSEYE, Sophia berasal dari Manila, Filipina, dan menjadi bagian dari grup bersama Daniela, Lara, Manon, Megan, dan Yoonchae.