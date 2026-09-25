Karya Milik KATSEYE, Animal, Masuk 15 Besar Tangga Lagu Radio PopAirplay Billboard

KATSEYE. (Soompi)
JawaPos.com - Selalu memberi penampilan panggung energik, grup vocal KATSEYE baru saja meraih pencapaian baru yang mengesankan di radio Amerika Serikat.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (25/9), menarik antusiasme, Billboard mengumumkan bahwa singel hit KATSEYE, Animal, telah masuk ke dalam 15 besar tangga lagu Pop Airplay mereka.
Posisi ini mengukur jumlah pemutaran mingguan di stasiun radio mainstream Top 40 di seluruh Amerika Serikat.
Membuat bangga, lagu tersebut naik ke peringkat 15 pada minggu ketujuhnya di chart, menjadi perhatian tersendiri
Sebelumnya mereka meraih prestasi dengan Gabriela (yang sempat mencapai peringkat 9), membuat makin bangga.
Tak hanya itu, Animal juga naik ke posisi tertinggi baru di peringkat 36 pada tangga lagu Radio Songs Billboard, yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio AS dari berbagai genre.
Sementara itu, di tangga lagu Hot 100 Billboard yang memeringkat lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat, Animal bertahan kuat di peringkat 28 pada minggu kedelapannya.
Di sisi lain, lagu utama KATSEYE, Hootie Frutti, menjalani minggu kelimanya di tangga lagu tersebut pada peringkat 91.
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