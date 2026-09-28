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Leni Setya Wati
Senin, 28 September 2026 | 17.24 WIB

Rayakan K-Drama Day, Ini 10 Drama Korea yang Bisa Ditonton Gratis di Viki 

k-drama day (x @soompi)

JawaPos.com – Penonton drama Korea punya alasan untuk kembali memenuhi watch list.

Dalam rangka merayakan K-Drama Day keempat, Rakuten Viki menghadirkan sejumlah program spesial, termasuk kesempatan menonton 10 K-drama secara gratis dengan subtitle.

Menurut laporan Soompi, program tersebut berlangsung mulai 25 September hingga 1 Oktober 2026, meski ketersediaan tontonan dapat berbeda di setiap negara.

1. To My Beloved Thief

Drama ini menjadi salah satu judul yang masuk dalam daftar spesial Viki untuk K-Drama Day. Kisah romantis dengan sentuhan komedi membuatnya cocok bagi penonton yang sedang mencari tontonan ringan untuk mengisi waktu luang.

2. Positively Yours

Bagi penggemar genre romantis, Positively Yours juga dapat dimasukkan ke dalam daftar tontonan. Drama ini menghadirkan kisah hubungan yang berkembang dari situasi tidak terduga hingga membawa para karakternya menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan.

3. IDOL I

Seperti judulnya, IDOL I membawa penonton ke dunia industri hiburan Korea. Drama ini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang menyukai cerita mengenai idol, popularitas, serta berbagai persoalan yang terjadi di balik gemerlap dunia entertainment.

4. Spirit Fingers

Spirit Fingers menghadirkan cerita tentang anak muda dan pencarian jati diri melalui sebuah komunitas seni. Perjalanan para karakternya dipenuhi persahabatan, pertumbuhan pribadi, serta hubungan yang membuat kisahnya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

5. Last Summer dan 6. Love Me

Last Summer serta Love Me turut masuk dalam jajaran drama yang bisa disaksikan secara gratis selama periode K-Drama Day. Kedua judul tersebut dapat menjadi pilihan bagi penonton yang ingin menikmati cerita dengan sentuhan hubungan personal dan romansa.

7. Ms. Incognito, 8. A Bona Fide Killer, 9. First Lady, dan 10. The Scarecrow

Editor: Setyo Adi Nugroho
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