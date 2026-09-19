5 Drama Korea Underrated yang Jarang Dibahas, tapi Wajib Masuk Watchlist

JawaPos.com – Tidak semua drama Korea yang menarik selalu menjadi perbincangan besar di media sosial. Beberapa judul justru hadir dengan cerita yang kuat, karakter menarik, dan chemistry yang memikat meski tidak selalu mendapatkan sorotan sebesar drama populer lainnya.

Ya, penonton biasanya hanya mengikuti judul-judul yang sedang viral di media sosial. Padahal, ada banyak K-drama underrated yang menawarkan cerita menarik, karakter kuat, dan akting memukau meski tidak mendapatkan sorotan sebesar drama populer. Bagi yang sedang mencari tontonan baru, lima judul berikut bisa menjadi pilihan menarik.

Drama direkomendasikan ini hadir dengan genre dan cerita yang beragam. Ada yang mengandalkan kisah romantis, konflik keluarga, perjalanan hidup, hingga cerita dengan pendekatan unik yang membuatnya berbeda dari drama Korea kebanyakan.

Menurut rekomendasi Soompi, terdapat lima drama Korea underrated yang patut diberi kesempatan. Daftar tersebut ditujukan bagi penonton yang mungkin sudah kehabisan tontonan populer dan ingin menemukan serial yang belum banyak mereka kenal.

Jika kamu sedang mencari drama Korea underrated untuk mengisi waktu luang, lima judul rekomendasi Soompi berikut ini layak dimasukkan ke dalam watchlist. Siapa tahu, salah satunya justru menjadi drama favorit baru yang selama ini luput dari perhatian.

1. “Serendipity’s Embrace” “Serendipity’s Embrace” menghadirkan kisah cinta pertama yang berakhir dengan patah hati. Lee Hong Joo, diperankan Kim So-hyun, menjadi skeptis terhadap cinta setelah pengalaman tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, ia secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Kang Hoo Young yang diperankan Chae Jong-hyeop, sosok yang ternyata merupakan cinta pertamanya.

Pertemuan itu membuka kemungkinan bagi keduanya untuk mendapatkan kesempatan kedua. Hoo Young yang masih menyimpan perasaan terhadap Hong Joo menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.