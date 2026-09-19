Undercover Chef Siapkan Spin-Off Baru, Chef dari Italia dan China Akan Datang ke Korea 

JawaPos.com – Variety show Undercover Chef kembali dengan spin-off baru yang akan tayang akhir tahun ini. Menurut laporan Soompi, tvN mengumumkan bahwa program tersebut akan memiliki spin-off berjudul “Undercover Chef: Friends Who Came From Afar”, yang menghadirkan para chef dari restoran luar negeri ke Korea.
Jika program aslinya menempatkan chef Korea sebagai karyawan paling junior di restoran luar negeri, spin-off ini justru membalik situasi tersebut.
Para chef yang sebelumnya menjadi rekan kerja mereka di luar negeri akan datang ke Korea dan merasakan langsung suasana dapur yang berbeda, sementara chef Korea akan menyambut mereka sebagai pemilik restoran. Konsep tersebut menjanjikan dinamika baru yang tidak kalah menarik dari program utamanya.
Undercover Chef sendiri mengikuti perjalanan chef Korea yang menyamar sebagai staf paling junior di restoran negara tempat mereka membangun fondasi kuliner.
Dalam musim sebelumnya, Sam Kim menjalani misi di Parma, Italia, Jung Ji Sun di Chengdu, China, sementara Kwon Sung Jun berada di Naples, Italia.
Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa, serta berbagai tantangan dapur tanpa mengandalkan status mereka sebagai chef terkenal.
Program tersebut menyelesaikan penayangannya pada Juli dan mencatat performa yang cukup kuat. Episode final Undercover Chef mencatat rating puncak 8,6 persen berdasarkan data Nielsen Korea, sekaligus menjadi rating tertinggi sepanjang penayangan program tersebut. Kesuksesan itu kemudian membuka kesempatan bagi kisah para chef untuk berlanjut melalui spin-off.
Tim produksi mengungkapkan bahwa proses pengaturan jadwal para chef bukan perkara mudah karena mereka memiliki restoran masing-masing.
Meski demikian, tim Naples bersama Kwon Sung Jun dan tim Chengdu bersama Jung Ji Sun telah menyelesaikan proses syuting. Sementara itu, tim Parma yang sebelumnya bekerja bersama Sam Kim belum dapat bergabung dalam spin-off kali ini.
Meski demikian, cerita dengan tim Parma belum sepenuhnya berakhir. Tim produksi menyebut para chef dari Parma berencana mengunjungi Korea pada Februari tahun depan dan membuka kemungkinan untuk kembali bekerja sama.
Sementara menunggu kedatangan mereka, “Undercover Chef: Friends Who Came From Afar” akan menghadirkan chef dari Naples dan Chengdu dalam petualangan kuliner di Korea dan dijadwalkan tayang akhir 2026.
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Jawa Pos
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