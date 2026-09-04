Rosé BLACKPINK Makin Mengenal Dirinya Saat Garap Album Baru di Korea 

Rose (x @popempirex)

JawaPos.com – Rosé BLACKPINK membuka cerita mengenai proses kreatif di balik album terbarunya sekaligus perjalanan personal yang ia jalani dalam beberapa tahun terakhir.

Dikutip dari soompi, Rosé mengungkapkan bahwa musim panas menjadi periode penting baginya untuk membuat musik, menemukan kembali dirinya, serta mengeksplorasi warna suara yang ingin ia tampilkan. Kali ini, proses tersebut dilakukan di Korea dan pengalaman tersebut akan menjadi bagian dari cerita dalam album barunya.

Bagi Rosé, mengerjakan sebuah album bukan sekadar proses menciptakan lagu. Ia menggambarkannya sebagai kesempatan untuk menyelami berbagai sisi dalam dirinya, termasuk bagian-bagian yang terkadang tidak ingin ia hadapi.

Seluruh pengalaman hidup yang telah dilewati kemudian terasa seperti dikumpulkan dalam sebuah “kapsul waktu” melalui musik yang ia ciptakan.

Penyanyi kelahiran Selandia Baru tersebut juga merefleksikan perjalanan dua tahun terakhir yang penuh pertanyaan terhadap dirinya sendiri. Ia mengaku sempat terus bertanya apakah dirinya dapat mempercayai suara dan kemampuannya.

Dari proses tersebut, Rosé akhirnya belajar untuk mendengarkan kata hatinya, mempercayai pilihan sendiri, dan tetap melangkah. Ia bahkan kini mampu menerima sisi dirinya yang dianggap lemah maupun memiliki kekurangan.

Menariknya, Rosé juga masih menikmati proses mencari tahu seperti apa dirinya sebagai seorang musisi. Ia mempertimbangkan apakah ingin lebih banyak membagikan cerita personal melalui lagu atau justru menciptakan sebuah dunia yang ingin ia ekspresikan kepada pendengar. Eksplorasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan kreatifnya dalam mempersiapkan album baru.

Selain musik, Rosé berbicara mengenai perubahan cara pandangnya terhadap arti “rumah” dan kehidupan. Setelah bertahun-tahun berpindah-pindah kota, ia menyadari bahwa rumah bukan sekadar tempat secara fisik, melainkan pola pikir bahwa setiap ruang dapat terasa seperti rumah.

Ia juga mulai menikmati waktu bersama dirinya sendiri dan tidak lagi menganggap waktu untuk beristirahat sebagai sesuatu yang sia-sia.

Perubahan sederhana juga mulai hadir dalam kesehariannya. Rosé kini menikmati berbagai hal kecil seperti mengoleksi wadah penyimpanan dan membuat origami.