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Leni Setya Wati
Senin, 28 September 2026 | 17.18 WIB

12 K-Drama Dark Comedy yang Bikin Tegang Sekaligus Menghibur 

12 K-Drama Dark Comedy yang Bikin Tegang Sekaligus Menghibur / soompi

JawaPos.com – Selain menawarkan romansa dan melodrama, tetapi juga cerita dengan humor gelap yang muncul dari situasi penuh masalah.

Perpaduan antara kejahatan, balas dendam, keluarga disfungsional hingga perjuangan bertahan hidup justru bisa menghasilkan adegan absurd yang menghibur.

Soompi merangkum 12 K-drama yang memadukan sisi gelap kehidupan dengan komedi yang unik dan menghibur.

1. The Affair Was Just the Beginning

Drama ini mengikuti Kyung Hee, seorang CEO sekaligus influencer yang terlihat memiliki kehidupan keluarga sempurna bersama suaminya, Jae Hong. Namun, kehidupan mereka berubah setelah terlibat dengan pasangan tetangga yang sedang menghadapi perceraian.

Rahasia kedua keluarga kemudian memicu rangkaian masalah yang semakin kacau. Kontras antara citra sempurna di depan publik dan kekacauan di balik pintu rumah menjadi sumber humor gelap dalam cerita.

2. Mad Concrete Dreams

Dibintangi Ha Jung Woo, Lim Soo Jung, dan Kim Jun Han, drama ini berpusat pada Ki Su Jong, pemilik gedung yang terlilit utang.

Dalam usaha menyelamatkan kehidupannya, ia terseret dalam rencana penculikan palsu yang justru berkembang menjadi masalah semakin besar.

Situasi para karakter yang terus membuat keputusan buruk menjadi bagian dari daya tarik dark comedy drama ini.

3. The Escape of the Seven

Drama ini menghadirkan kisah penuh kebohongan, ambisi, pengkhianatan dan balas dendam setelah hilangnya seorang gadis.

Dengan karakter seperti Geum Ra Hee, Min Do Hyuk, Han Mo Ne, hingga Matthew Lee, cerita terus berkembang menjadi semakin ekstrem.

Peristiwa yang serba berlebihan justru menciptakan sisi hiburan tersendiri di tengah berbagai tragedi yang terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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