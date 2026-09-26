Ingin Binge-Watching Saat Musim Gugur? Ini 7 K-Drama yang Wajib Masuk Daftar Tonton 

Goblin (x @kdramasdiary)

JawaPos.com – Musim gugur identik dengan udara yang mulai sejuk, secangkir minuman hangat, dan tontonan yang nyaman dinikmati sepanjang hari.

Bagi pencinta K-drama, suasana tersebut semakin lengkap dengan cerita romantis, emosional, hingga melodrama yang membuat penonton sulit berhenti menonton.

Soompi merangkum tujuh K-drama yang dinilai cocok menjadi teman binge-watching saat musim gugur, mulai dari drama lawas penuh konflik hingga kisah cinta yang menguras emosi.

1. The Innocent Man

Drama yang dibintangi Song Joong Ki, Moon Chae Won, dan Park Si Yeon ini menghadirkan kisah cinta, pengkhianatan, serta balas dendam.

Kang Ma Ru rela mengambil kesalahan yang dilakukan perempuan yang dicintainya, Han Jae Hee, hingga harus kehilangan masa depan dan menghabiskan waktu di penjara.

Setelah bebas, Ma Ru berusaha membalas perlakuan Jae Hee, tetapi perasaannya kepada perempuan lain perlahan membuat hidupnya semakin rumit.

2. Guardian: The Lonely and Great God (Goblin)

Bagi yang mencari perpaduan fantasi dan romansa, Goblin menjadi pilihan yang sulit dilewatkan. Gong Yoo memerankan Kim Shin, makhluk abadi yang telah menunggu selama ratusan tahun untuk bertemu seseorang yang dapat mengakhiri hidup abadinya.

Pertemuannya dengan Ji Eun Tak yang diperankan Kim Go Eun membawa kisah cinta yang hangat sekaligus mengharukan. Visual musim gugur dan adegan ikonik di Quebec turut memperkuat nuansa romantis drama ini.

3. Just Between Lovers dan 4. Go Back Couple

Jika ingin cerita yang lebih emosional, Just Between Lovers menghadirkan kisah Lee Gang Doo dan Ha Moon Soo yang sama-sama membawa luka masa lalu.

Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi ruang untuk saling menyembuhkan. Sementara itu, Go Back Couple yang dibintangi Jang Na Ra dan Son Ho Jun menawarkan cerita tentang pasangan suami istri yang kembali ke masa kuliah setelah hubungan mereka berada di titik terendah.