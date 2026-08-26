“Intern” Versi Korea Siap Tantang Popularitas Film Asli, Andalkan Choi Min-sik dan Han So-hee

han so hee dan choi min sik (x @Infodrakor_id)

JawaPos.com – Film “Intern” versi Korea bersiap menghadirkan kisah yang sudah dikenal penonton dunia dengan napas yang berbeda.

Dikutip dari dispatch, remake dari film Hollywood 2015 yang dibintangi Robert De Niro dan Anne Hathaway ini tidak ingin sekadar menerjemahkan cerita lama ke dalam bahasa Korea.

Tim produksi justru mempertahankan kerangka utama film original sambil memasukkan karakter, hubungan, konflik, dan emosi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Korea.

Sentuhan lokal tersebut terlihat dari isu perbedaan generasi hingga budaya kerja modern.

Sutradara Kim Do-young berusaha menghadirkan konflik yang terasa relevan dengan masyarakat Korea masa kini, sekaligus memberikan identitas tersendiri bagi versi barunya.

Hasilnya, “Intern” diarahkan bukan sebagai salinan film sebelumnya, melainkan reinterpretasi dengan cerita dan karakter yang memiliki warna Korea.

Daya tarik terbesar film ini terletak pada pasangan pemeran utamanya. Choi Min-sik memerankan Ki-ho, seorang senior intern dengan pengalaman kerja selama 37 tahun, sementara Han So-hee menjadi Sun-woo, CEO muda yang membangun perusahaan fashion “Wootutu” hingga menjadi pendatang baru yang diperhitungkan hanya dalam tiga tahun.

Pertemuan dua generasi berbeda ini menjadi sumber konflik sekaligus kehangatan cerita.

Choi Min-sik mengakui bahwa popularitas film original sempat membuatnya merasa terbebani.

Namun, ia melihat kesempatan tersebut sebagai ruang untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda.

Menurutnya, memasukkan emosi khas Korea, suka duka kehidupan, kesedihan mendalam, dan konflik antargenerasi dapat memberikan cita rasa baru.

Di lingkungan kerja “Wootutu” yang bebas dan modern, Ki-ho justru tampil dengan setelan jas rapi sehingga perbedaan generasi semakin terasa.

Sementara itu, Han So-hee mengaku langsung tertarik setelah mengetahui Choi Min-sik akan memerankan Ki-ho.

Ia melihat proyek tersebut sebagai kesempatan langka untuk menunjukkan sisi akting yang lebih beragam.

Choi Min-sik pun memberikan pujian terhadap lawan mainnya, menyebut Han So-hee mampu melampaui ekspektasi melalui sikap profesional, semangat dalam berekspresi, dan hasil akhir yang memuaskan. Keduanya menjadi kombinasi lintas generasi yang menjadi kekuatan utama film.

Sutradara Kim Do-young menegaskan bahwa “Intern” tidak hanya menawarkan komedi, tetapi juga kisah yang lebih realistis mengenai kecemasan, kesepian, dan proses memperbaiki hubungan antarmanusia.

Choi Min-sik sendiri menyerahkan penilaian akhir kepada penonton dan menegaskan bahwa ia tidak ingin mengarahkan penonton untuk melihat film dengan cara tertentu.

Ia hanya ingin memberikan seluruh kemampuannya untuk menghadirkan versi Korea yang dibuat dengan sepenuh hati.

“Intern” dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 September 2026, membawa harapan untuk membuktikan bahwa sebuah cerita lama masih bisa menemukan kehidupan baru ketika diceritakan melalui perspektif yang berbeda.

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