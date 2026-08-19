Bagaimana Kisah Han So Hee dan Choi Min Sik yang jadi Rekan Kerja dalam Film The Intern?

Choi Min Sik dan Han So Hee. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Choi Min Sik dan Han So Hee akan menunjukkan chemistry pada proyek berikutnya yaitu film Korea 'The Intern,' yang dimana telah merilis poster baru.
Dikutip dari Soompi, Rabu (19/8), dinantikan penonton, film ini mengisahkan kehidupan kantor yang melintasi perbedaan generasi dan jabatan.
Hidup Gi Ho (Choi Min Sik), sebagai seorang pemagang senior dengan pengalaman kerja 37 tahun, bergabung dengan perusahaan milik Sun Woo (Han So Hee).
Ia Adalah sosok yang dengan cepat mencuat sebagai kuda hitam di industri mode hanya dalam waktu tiga tahun sejak perusahaannya didirikan.
Terlihat momen saat Gi Ho dan Sun Woo sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di poster yang baru dirilis.
Adapun perbedaan dimulai dari pembawaan hingga gaya busana mereka, Gi Ho tampak bersemangat sembari merapikan dasinya dengan sorot mata yang berbinar.
Karakter Sun Woo menarik perhatian lewat senyum percaya dirinya, ia tampak memegang ponsel dan tetap fokus pada pekerjaan bahkan saat sedang dalam perjalanan ke kantor.
Terdapat tulisan "Musim gugur ini, aku kembali bekerja" semakin meningkatkan antusiasme penonton terhadap chemistry antara kedua karakter yang berbeda usia dan jabatan itu.
Jika penasaran, The Intern dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 September, yang pastinya akan menjadi perbincangan hangat
Sebelumnya, aktor Choi Min Sik sukses membius penonton lewat aktingnya dalam film yang berjudul Exhuma.
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Jawa Pos
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