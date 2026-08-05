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Aulia Ramadhani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.31 WIB

Choi Min Sik dan Han So Hee Perankan Film The Intern, Bagaimana Kisahnya?

Pemeran Film The Intern. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Aktor Korea ternama  Choi Min Sik dan Han So Hee akan berperan di film The Intern, telah merilis poster dan teaser pertamanya.

Dikutip dari Soompi, Rabu (5/8), film seru yang tayang di bioskop pada 16 September ini menggambarkan kehidupan kantor dari berbagai generasi.

Kisahnya  dimulai ketika Gi Ho (Choi Min Sik), seorang intern senior dengan pengalaman kerja 37 tahun, bergabung dengan perusahaan Sun Woo (Han So Hee).

Menegangkan, ia dengan cepat muncul sebagai kuda hitam di industri mode hanya tiga tahun setelah peluncurannya.

Perhatian ini menuju pada poster yang dibagikan, dengan langkah percaya diri intern senior Gi Ho dan CEO Sun Woo bersemangat saat mereka menuju tempat kerja berdampingan.

Terlihat senyum di wajah Gi Ho, mencerminkan keahliannya yang sudah lama dan kegembiraan hari pertama bekerja, dipadukan dengan ekspresi wajah percaya diri Sun Woo

Dimana hanya dalam tiga tahun, ia memfokuskan perhatian pada kehidupan kantor, tulisan pada poster, “Mulai bekerja hari ini," meningkatkan ekspektasi akan sebuah cerita menarik.

Terlihat juga Gi Ho dalam perjalanan menuju tempat kerja, menunjukkan campuran ketegangan dan kegembiraan yang dirasakannya.

Selama wawancaranya dengan Wakil Presiden Young Hwan (Kim Jun Han), ketika ditanya tentang kekuatan dan kelemahannya, Gi Ho dengan cerdas menjawab, "Kekuatan saya adalah memiliki banyak pengalaman.”

Gi Ho tiba di kantor dan mulai meletakkan barang-barang di mejanya, roti krim, oranda (camilan tradisional), botol air, jam meja, tempat pensil, dan tinta, menunjukkan aura unik seorang intern senior sejak awal.

Editor: Hanny Suwindari
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