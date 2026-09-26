Made in Korea Season 3 Masih Jadi Tanda Tanya, Sutradara Beri Jawaban 

hyun bin (x @themovienest80)

JawaPos.com – Drama Korea Made in Korea jadi perhatian setelah Season 2 menayangkan episode terakhir pada 23 September 2026.

Menurut laporan allkpop, berakhirnya kisah tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan hadirnya Season 3.

Meski antusiasme penonton masih terasa, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai kelanjutan serial tersebut.

Season 2 sendiri hadir dengan total enam episode yang dirilis dalam kurun waktu dua pekan. Ceritanya melanjutkan perjalanan Baek Ki Tae yang diperankan Hyun Bin, Jang Geon Young yang dimainkan Jung Woo Sung, serta Baek Ki Hyun yang diperankan Woo Do Hwan.

Musim terbaru membawa cerita sembilan tahun setelah kejadian Season 1 dan menghadirkan konflik kekuasaan yang semakin intens.

Pertanyaan mengenai Season 3 sebenarnya sudah muncul sejak konferensi pers sebelum Season 2 ditayangkan.

Sutradara Woo Min Ho mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merencanakan Season 3. Ia bahkan menyarankan penonton yang ingin mengetahui kelanjutan periode sejarah setelah latar cerita Made in Korea untuk menyaksikan film 12.12: The Day atau Seoul's Spring.

Pernyataan tersebut membuat peluang hadirnya Season 3 menjadi semakin tidak pasti. Pasalnya, Made in Korea memang menggunakan karakter fiksi untuk membawa penonton ke tengah pergolakan politik Korea Selatan pada akhir 1970-an.

Season 2 sendiri mengambil latar menjelang peristiwa 12 Desember 1979, sehingga kisahnya memiliki keterkaitan dengan periode sejarah yang juga menjadi latar film 12.12: The Day.

Meski demikian, belum adanya Season 3 bukan berarti Disney+ telah mengeluarkan pengumuman pembatalan secara terpisah.

Sampai saat ini, tidak ada konfirmasi resmi mengenai produksi musim ketiga maupun tanggal rilisnya. Dengan demikian, untuk sementara Season 2 menjadi penutup cerita serial tersebut, sementara kemungkinan kelanjutan di masa depan masih belum dikonfirmasi.