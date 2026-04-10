Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
10 April 2026, 23.08 WIB

Wednesday Season 3 Tambah Pemain Baru, Netflix Hadirkan Lena Headey hingga Andrew McCarthy

Netflix bagikan wajah ketiga aktor yang akan bergabung di musim ketiga Wednesday. (Instagram @netflix)

 
JawaPos.com - Serial hit Wednesday kembali mencuri perhatian dengan pengumuman pemain baru untuk musim ketiganya.
 
Hal ini diumumkan langsung melalui instagram@netflix, ketiga aktor ternama seperti Lena Headey, Andrew McCarthy dan James Lance dipastikan akan tampil sebagai bintang tamu.
 
"Setiap mimpi buruk membutuhkan wajah baru," tulisnya dengan mengunggah ketiga wajah aktor yang akan bergabung di musim 3.
 
Ketiganya akan bergabung dengan jajaran pemain baru lainnya termasuk Eva Green yang disebut akan memerankan saudara dari Morticia Addams.
 
Selain itu, nama besar seperti Winona Ryder juga akan hadir meski perannya masih dirahasiakan.
 
Melaporkan dari Variety, musim ketiga ini masih menjalani proses produksi dan kembali mengambil lokasi syuting di Dublin, Irlandia, seperti musim sebelumnya.
 
Jenna Ortega dipastikan kembali memerankan Wednesday Addams, karakter ikonik yang menjadi pusat cerita.
 
Alur cerita akan melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Wednesday berpetualang bersama Paman Fester untuk menyelamatkan sahabatnya Enid.
 
Sejumlah pemeran lama seperti Emma Myers, Fred Armisen dan Catherine Zeta Jones juga kembali bergabung.
 
Serial ini dikembangkan oleh Alfred Gough dan Miles Millar dengan Tim Burton sebagai sutradara sekaligus produser eksekutif.
 
Dengan tambahan pemain baru dan cerita yang semakin luas, musim ketiga Wednesday diprediksi akan semakin memperkuat popularitasnya di platform Netflix.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore