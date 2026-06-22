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Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.11 WIB

The Trauma Code: Heroes on Call Dikabarkan Berlanjut ke Season 2 dan 3, Penggemar Tak Sabar Menanti

Ilustrasi gambar dari pinterest
Ilustrasi gambar dari pinteres
 
JawaPos.com - Kabar yang telah lama dinantikan akhirnya mulai berembus. Drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call dikabarkan tengah bersiap melanjutkan kisahnya melalui season 2 dan season 3.
 
Meski belum diumumkan secara resmi, laporan terbaru dari media Korea menyebut proses pengembangan dua musim baru sedang berlangsung dan menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan.
 
Kesuksesan musim pertama menjadi alasan utama di balik kabar tersebut. Sejak tayang, The Trauma Code: Heroes on Call berhasil mencuri perhatian penonton global berkat alur cerita yang intens, aksi penyelamatan yang menegangkan, serta chemistry solid para pemainnya.
 
Drama ini bahkan sempat mendominasi jajaran serial nonbahasa Inggris paling populer di Netflix.
 
Menanggapi kabar tersebut, pihak Netflix belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kelanjutan serial ini.
 
Meski begitu, mereka mengungkapkan bahwa pembahasan terkait musim berikutnya memang sedang dilakukan.
 
Hal ini semakin memicu antusiasme penggemar yang berharap pengumuman resmi segera dirilis.
 
Apabila proyek tersebut benar-benar terealisasi, Ju Ji-hoon diperkirakan akan kembali memerankan dokter jenius Baek Kang Hyuk, sosok ahli bedah trauma yang dikenal berani mengambil keputusan dalam situasi paling kritis.
 
Bersama tim pusat trauma, ia diprediksi akan menghadapi tantangan baru dengan kasus-kasus medis yang lebih kompleks dan penuh adrenalin.
 
Tak hanya itu, para penggemar juga berharap musim terbaru akan mengupas lebih dalam perkembangan hubungan antar karakter, sekaligus menghadirkan konflik yang lebih emosional tanpa menghilangkan nuansa aksi penyelamatan yang menjadi ciri khas drama ini.
 
Hingga saat ini, The Trauma Code: Heroes on Call memang belum resmi mendapatkan lampu hijau untuk season 2 maupun season 3.
 
Namun, melihat popularitasnya yang begitu besar di seluruh dunia, banyak yang meyakini hanya tinggal menunggu waktu hingga Netflix mengumumkan kelanjutan drama medis favorit tersebut.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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