Sischa Widya Maharani
07 April 2026, 23.15 WIB

Terlalu Mirip? Iklan NCT WISH Dituduh Jiplak Konsep TXT

Sebelah kiri music video TXT dan gambar kanan merupakan iklan yang menampilkan NCT WISH. (Koreaboo)

Sebelah kiri music video TXT dan gambar kanan merupakan iklan yang menampilkan NCT WISH. (Koreaboo)

 
JawaPos.com - Iklan terbaru dari brand kopi Mega Coffee yang menampilkan NCT WISH mendadak menjadi sorotan publik.
 
Video iklan yang dirilis pada 4 April 2026, awalnya menarik perhatian karena visualnya yang estetik dengan konsep unik.
 
Namun tak lama setelah dirilis, iklan tersebut menuai kontroversi di kalangan penggemar kpop khususnya fans TXT.
 
Melaporkan dari Koreaboo, para fans menilai bahwa konsep iklan tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan video musik Nap of a Star milik TXT.
 
Kemiripan yang disorot tidak hanya dari segi visual tetapi juga suasana, tone warna hingga efek suara yang digunakan dalam video.
 
Sejumlah netizen menyampaikan kritik mereka di forum online, menyebut bahwa kemiripan tersebut sudah mengarah ke plagiarisme.
 
"Sekalipun hanya untuk iklan, ini bukan Mega Coffee yang sebenarnya. Ini terlalu mirip dengan video musik 'Nap of a Star'. Tolong periksa dengan teliti terlebih dahulu," tulis netizen.
 
Salah satu komentar menyebutkan bahwa bahkan detail kecil seperti suara dan efek terdengar sangat mirip. 
 
Selain itu, ada juga yang menilai bahwa meskipun konsep tersebut tergolong umum seharusnya tim produksi tetap memberikan sentuhan orisinal agar tidak terlihat meniru.
 
Kritik juga diarahkan kepada penyelenggara dan pihak kreatif yang dinilai kurang teliti dalam proses produksi terutama karena ini merupakan iklan komersial.
 
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Mega Coffee maupun SM Entertainment terkait kontroversi tersebut.
 
Artikel Terkait
NCT WISH Comeback dengan Album Studio Pertama Mereka? Simak Faktanya - Image
Music & Movie

NCT WISH Comeback dengan Album Studio Pertama Mereka? Simak Faktanya

19 Maret 2026, 12.58 WIB

Dengan Video Pendek ‘Cham Cham Cham,’ NCT WISH Jadi Boy Group yang Raih 100 Juta Penayangan - Image
Music & Movie

Dengan Video Pendek ‘Cham Cham Cham,’ NCT WISH Jadi Boy Group yang Raih 100 Juta Penayangan

10 Februari 2026, 14.13 WIB

Siap Catat Sejarah Baru, Konser Solo Pertama NCT WISH Akan Disiarkan Langsung di 130 Bioskop di Berbagai Negara Termasuk Indonesia - Image
Music & Movie

Siap Catat Sejarah Baru, Konser Solo Pertama NCT WISH Akan Disiarkan Langsung di 130 Bioskop di Berbagai Negara Termasuk Indonesia

30 Oktober 2025, 16.25 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

