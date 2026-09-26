Gremlins 3 Ganti Jadwal Rilis, Warner Bros. Ungkap Tanggal Baru 

JawaPos.com – Kembalinya Gizmo ke layar lebar harus menunggu lebih lama. Warner Bros. mengubah jadwal perilisan Gremlins 3, yang sebelumnya dijadwalkan tayang pada 19 November 2027.
Menurut laporan Variety, film tersebut kini dijadwalkan hadir di bioskop pada 6 Oktober 2028, atau mundur hampir satu tahun dari jadwal sebelumnya.
Meski tanggal rilis mengalami perubahan, proyek Gremlins 3 tetap berjalan dengan jajaran kreatif yang telah diumumkan sebelumnya.
Chris Columbus, yang terlibat dalam film original, dipercaya menjadi sutradara sekaligus produser. Sementara itu, Steven Spielberg kembali sebagai produser eksekutif untuk proyek terbaru waralaba tersebut.
Untuk naskah, Hannah Marks menangani penulisan berdasarkan draf awal yang dibuat Chris Columbus, Zach Lipovsky, dan Adam Stein.
Produksi film melibatkan Amblin Entertainment bersama 26th Street Pictures, dengan Kristie Macosko Krieger, Holly Bario, Michael Barnathan, dan Mark Radcliffe sebagai produser.
Menariknya, Warner Bros. belum mengungkap secara lengkap detail cerita maupun jajaran pemeran Gremlins 3.
Namun, studio telah memberikan gambaran awal melalui materi promosi yang memperlihatkan kemunculan Gizmo.
Kehadiran karakter ikonik tersebut menjadi pengingat bahwa waralaba yang pertama kali dimulai pada 1984 ini akhirnya kembali menuju layar lebar.
Film Gremlins pertama yang disutradarai Joe Dante mengikuti kisah Billy dan seekor Mogwai menggemaskan bernama Gizmo.
Namun, hewan kecil tersebut memiliki aturan khusus yang tidak boleh dilanggar, termasuk larangan terkena air dan diberi makan setelah tengah malam. Pelanggaran terhadap aturan itu kemudian memicu kekacauan yang menjadi ciri khas waralaba.
Dengan jadwal baru 6 Oktober 2028, penantian menuju Gremlins 3 kini semakin panjang. Film ini akan menjadi kelanjutan layar lebar setelah Gremlins 2: The New Batch yang dirilis pada 1990, sekaligus membawa kembali waralaba tersebut kepada penonton generasi baru.
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