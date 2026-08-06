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Risma Azzah Fatin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.13 WIB

Warner Bros Korea Umumkan Jadwal Tayang Remake ‘The Intern' Dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee

Choi Min-sik dan Han So-hee dalam remake The Intern (Instagram @warnerbros.korea) - Image

Choi Min-sik dan Han So-hee dalam remake The Intern (Instagram @warnerbros.korea)

JawaPos.com – Warner Bros Korea menetapkan 16 September sebagai tanggal rilis remake film The Intern versi Korea.

Dilansir dari laman Deadline pada Rabu (5/8), Film tersebut akan dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai pemeran utama. Penayangan dijadwalkan berlangsung menjelang libur Chuseok yang menjadi salah satu musim puncak perfilman di Korea Selatan.

Dalam remake ini, Choi Min-sik memerankan seorang pria lanjut usia yang bekerja sebagai peserta magang di sebuah perusahaan rintisan bidang fesyen.

Sementara itu, Han So-hee berperan sebagai pengusaha muda yang sukses mengembangkan perusahaan rintisannya dalam waktu singkat. Keduanya mengambil peran yang sebelumnya diperankan Robert De Niro dan Anne Hathaway dalam film orisinal yang dirilis pada 2015.

Film ini diproduksi oleh Anthology Studio bersama Warner Bros Korea dan disutradarai Kim Do-young.

Sutradara tersebut sebelumnya dikenal melalui sejumlah film, termasuk Kim Ji-young: Born 1982 dan Once We Were Us. Bersamaan dengan pengumuman jadwal penayangan, Warner Bros Korea juga merilis poster resmi film tersebut.

Film The Intern versi orisinal meraih pendapatan global lebih dari USD 194 juta dolar sekitar Rp3,15 triliun, diketahui nilai tersebut sekitar lima kali lipat dari anggaran produksinya.

Kesuksesan tersebut turut menjadikan film ini populer di Korea Selatan dan mendorong lahirnya versi remake. Kehadiran Choi Min-sik dan Han So-hee diharapkan mampu menghadirkan interpretasi baru yang menarik bagi penonton.

Editor: Novia Tri Astuti
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