Warner Bros Korea Umumkan Jadwal Tayang Remake ‘The Intern' Dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee

Choi Min-sik dan Han So-hee dalam remake The Intern (Instagram @warnerbros.korea)
JawaPos.com – Warner Bros Korea menetapkan 16 September sebagai tanggal rilis remake film The Intern versi Korea.
Dilansir dari laman Deadline pada Rabu (5/8), Film tersebut akan dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai pemeran utama. Penayangan dijadwalkan berlangsung menjelang libur Chuseok yang menjadi salah satu musim puncak perfilman di Korea Selatan.
Dalam remake ini, Choi Min-sik memerankan seorang pria lanjut usia yang bekerja sebagai peserta magang di sebuah perusahaan rintisan bidang fesyen.
Sementara itu, Han So-hee berperan sebagai pengusaha muda yang sukses mengembangkan perusahaan rintisannya dalam waktu singkat. Keduanya mengambil peran yang sebelumnya diperankan Robert De Niro dan Anne Hathaway dalam film orisinal yang dirilis pada 2015.
Film ini diproduksi oleh Anthology Studio bersama Warner Bros Korea dan disutradarai Kim Do-young.
Sutradara tersebut sebelumnya dikenal melalui sejumlah film, termasuk Kim Ji-young: Born 1982 dan Once We Were Us. Bersamaan dengan pengumuman jadwal penayangan, Warner Bros Korea juga merilis poster resmi film tersebut.
Film The Intern versi orisinal meraih pendapatan global lebih dari USD 194 juta dolar sekitar Rp3,15 triliun, diketahui nilai tersebut sekitar lima kali lipat dari anggaran produksinya.
Kesuksesan tersebut turut menjadikan film ini populer di Korea Selatan dan mendorong lahirnya versi remake. Kehadiran Choi Min-sik dan Han So-hee diharapkan mampu menghadirkan interpretasi baru yang menarik bagi penonton.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi