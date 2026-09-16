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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 03.54 WIB

The Intern Ungkap Chemistry Kang Tae-oh dan Han So-hee sebagai Pasangan Suami Istri

kang tae oh (x @soompi) - Image

kang tae oh (x @soompi)

JawaPos.com – Kang Tae-oh berikan penampilan spesial dalam film Korea terbaru “The Intern”. Ia beradu peran dengan Han So-hee dan memerankan karakter Min Wook, seorang penulis yang juga merupakan suami dari karakter Han So-hee, Sun Woo. Kehadiran Kang Tae-oh menjadi salah satu daya tarik tambahan menjelang perilisan film tersebut.

The Intern merupakan remake dari film Hollywood berjudul sama dan mengangkat kisah kehidupan di lingkungan kerja yang mempertemukan berbagai generasi serta latar belakang.

Cerita berpusat pada Gi Ho, seorang senior intern dengan pengalaman kerja selama 37 tahun, yang bergabung dengan WOO22, perusahaan yang dipimpin Sun Woo, CEO pekerja keras yang sukses membangun merek fesyen dalam waktu singkat.

Sebagai Min Wook, Kang Tae-oh digambarkan sebagai seorang penulis yang berusaha membangun kehidupannya sendiri. Ia memahami kesibukan sang istri dengan penuh kehangatan, tetapi di sisi lain tetap merasakan luka karena kurang mendapat perhatian.

Karakter tersebut menghadirkan dinamika rumah tangga yang lebih realistis, dengan kasih sayang yang tetap terasa di tengah perasaan yang terkadang tidak sejalan.

Menurut laporan Soompi, foto-foto terbaru memperlihatkan chemistry Kang Tae-oh dan Han So-hee sebagai pasangan yang telah lama menikah.

Keduanya terlihat bergandengan tangan saat berjalan, bersandar satu sama lain dengan nyaman, hingga menunjukkan sisi playful yang menggambarkan kedekatan mereka selama bertahun-tahun.

Sutradara Kim Do-young juga memuji Kang Tae-oh sebagai aktor yang membawa energi positif di lokasi syuting dan mampu memberikan kesan kuat meski hanya tampil dalam waktu singkat.

Penampilan Kang Tae-oh di The Intern sekaligus memperlihatkan sisi berbeda dari aktor tersebut melalui karakter suami yang hangat tetapi menyimpan kekecewaan.

Sementara itu, Han So-hee akan memerankan Sun Woo, sosok CEO yang sangat fokus pada pekerjaannya. Pertemuan karakter mereka diharapkan memberikan lapisan emosional tersendiri di tengah cerita tentang dunia kerja dan hubungan antargenerasi.

Editor: Hanny Suwindari
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