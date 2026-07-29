Film Biopik Michael Jackson 'Michael' Segera Tayang di Starz, Catat Rekor Box Office Lebih dari US$1 Miliar

JawaPos.Com - Film Michael, mengisahkan perjalanan hidup sang King of Pop Michael Jackson, bersiap menjangkau lebih banyak penonton melalui layanan streaming.

Setelah mencetak kesuksesan luar biasa di bioskop, Lionsgate mengumumkan bahwa film tersebut akan mulai tersedia di Starz pada 10 Agustus.

Dilansir dari variety, disutradarai oleh Antoine Fuqua, Michael dibintangi oleh Jaafar Jackson, keponakan Michael Jackson, yang memerankan sang legenda musik.

Film ini mengikuti perjalanan Michael sejak masa kecilnya bersama The Jackson 5 hingga menjelma menjadi salah satu artis solo paling berpengaruh di dunia.

Film ini berhasil meraup pendapatan lebih dari US$1 miliar secara global, menjadikannya film biopik terlaris sepanjang masa sekaligus pencapaian terbesar dalam sejarah Lionsgate.

Selain Jaafar Jackson, film ini turut diperkuat oleh deretan aktor ternama seperti Colman Domingo sebagai Joe Jackson, Nia Long sebagai Katherine Jackson, Miles Teller sebagai John Branca, serta Larenz Tate dan Laura Harrier. Kombinasi para pemain tersebut berhasil menghidupkan kisah perjalanan karier dan kehidupan pribadi Michael Jackson di layar lebar.

Setelah penayangan eksklusif di Starz, Michael akan tersedia di platform digital lain sesuai kesepakatan distribusi Lionsgate. Kehadiran film ini di layanan streaming diharapkan semakin memperluas jangkauan penonton yang belum sempat menyaksikannya di bioskop.