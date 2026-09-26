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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 04.05 WIB

Avengers: Endgame Encore Siap Bersaing di Box Office Akhir Pekan Ini 

avangers endgame (x @watchmenid)

JawaPos.com – Avengers: Endgame menghidupkan nostalgia penggemar Marvel lewat penayangan ulang di bioskop dengan judul Avengers: Endgame Encore.

Film yang pertama kali dirilis pada 2019 ini kembali tayang pada 25 September 2026. Menurut laporan Variety, penayangan ulang tersebut diproyeksikan meraih pendapatan domestik sekitar 25 hingga 28 juta dolar AS pada akhir pekan pembukaannya.

Kehadiran Endgame Encore membuat persaingan box office akhir pekan menjadi semakin menarik. Film tersebut akan berhadapan dengan Resident Evil yang memasuki pekan kedua setelah sebelumnya meraih sekitar 61 juta dolar AS pada debutnya.

Berdasarkan proyeksi Variety, Resident Evil diperkirakan memperoleh 24 hingga 26 juta dolar AS pada pekan keduanya.

Tak hanya dua film tersebut, sejumlah judul baru juga akan meramaikan layar lebar. The Heart of the Beast yang dibintangi Brad Pitt diproyeksikan membuka pendapatan 17 hingga 20 juta dolar AS.

Di kisaran serupa, Primetime yang menampilkan Robert Pattinson juga diperkirakan meraih 17 hingga 20 juta dolar AS, sementara film animasi Forgotten Island diproyeksikan mengumpulkan 15 hingga 17 juta dolar AS.

Penayangan kembali Avengers: Endgame juga menawarkan materi tambahan bagi penonton. Versi Encore menghadirkan footage baru yang berkaitan dengan film Marvel berikutnya, Avengers: Doomsday, termasuk materi eksklusif yang menjadi bagian dari pengalaman penayangan di bioskop tertentu.

Film garapan Russo Brothers tersebut sebelumnya mencatat pendapatan global sekitar 2,799 miliar dolar AS sepanjang penayangan perdananya.

Angka itu membuat Endgame berada di antara film-film dengan pendapatan terbesar dalam sejarah perfilman, sehingga penayangan ulangnya kembali menjadi perhatian di tengah persiapan menuju fase berikutnya dari kisah Avengers.

Dengan jadwal tayang mulai 25 September, Avengers: Endgame Encore kini kembali membawa kisah para pahlawan Marvel ke layar lebar.

Selain menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menyaksikan kembali perjalanan Avengers, perilisan ini juga menghadirkan materi baru yang menghubungkan Endgame dengan Avengers: Doomsday yang dijadwalkan hadir pada Desember 2026.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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