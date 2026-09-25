Lay IVE dan Mingi ATEEZ Siap Hadirkan Warna Baru di OST Dive to You

lay, mingi (dispatch)
JawaPos.com – IVE Lay dan ATEEZ Mingi bawa warna musik mereka ke drama terbaru Channel A, Dive to You. Menurut laporan Dispatch, NHN Link mengumumkan jajaran pengisi original soundtrack (OST) drama tersebut pada 23 September. Lay dan Mingi dipercaya membawakan lagu tema yang akan mengiringi kisah romansa penuh emosi dalam drama.
Bagi Lay, keterlibatannya dalam Dive to You menjadi langkah istimewa karena menandai debutnya sebagai penyanyi OST drama sejak memulai karier bersama IVE.
Ia telah dikenal melalui sejumlah lagu populer seperti Eleven, Love Dive, dan After LIKE. Dengan karakter vokal yang khas serta kemampuan membawakan emosi secara lembut, suara Lay diharapkan mampu memperdalam kisah para karakter.
Mingi ATEEZ hadir dengan kekuatan yang berbeda. Selain dikenal lewat kemampuan rap yang menjadi salah satu ciri khasnya, Mingi juga mengambil peran sebagai produser sekaligus penyanyi untuk OST tersebut. Perpaduan vokal dan rap yang ia tawarkan diharapkan dapat memberikan energi baru sekaligus memperkuat atmosfer cerita.
Tak hanya Lay dan Mingi, OST Dive to You juga akan diisi Kang Nam, Jeon Geon-ho, Lee Min-hyuk, dan Jung Ye-won. Kehadiran sejumlah vokalis tersebut membuat soundtrack drama ini semakin berwarna, dengan setiap lagu diharapkan mampu mengikuti perubahan suasana dan emosi yang dialami para tokohnya.
Di balik keseluruhan musiknya, music director Heo Seong-jin dipercaya menangani pengarahan OST. Ia sebelumnya menunjukkan kemampuan musikalnya melalui soundtrack drama seperti Descendants of the Sun dan Good Boy. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun identitas musik Dive to You.
Dive to You merupakan drama romansa tentang penyelamatan cinta pertama yang membawa penonton bolak-balik antara masa kini dan masa lalu. Drama ini dibintangi Kim Ji-yeon, Park Seo-ham, dan Jang Se-hyuk.
Episode perdana dijadwalkan tayang pada 26 September, bersamaan dengan hadirnya kisah cinta dan lantunan OST yang menjadi pengiring perjalanan para karakter.
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Jawa Pos
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