Starship Ungkap Kondisi An Yu Jin Jelang Konser IVE di Hong Kong 

JawaPos.com – An Yu Jin tetap ambil bagian dalam konser IVE di Hong Kong meski sedang mengalami cedera pada bagian lutut.
Kabar tersebut disampaikan agensi Starship Entertainment yang memastikan sang leader tetap hadir dalam pertunjukan, tetapi harus membatasi aktivitasnya demi menjaga kondisi tubuh.
Starship Entertainment mengumumkan bahwa An Yu Jin akan mengikuti konser ‘SHOW WHAT I AM’ di Hong Kong tanpa melakukan koreografi.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah cedera lututnya semakin parah sekaligus memberikan kesempatan bagi sang idol untuk menjalani pemulihan secara optimal.
Kondisi serupa juga sempat dialami An Yu Jin ketika ia mengalami ketidaknyamanan pada area lutut dan harus mendapatkan perawatan medis.
Pada saat itu, agensi juga membatasi penampilannya dan meminta An Yu Jin tidak melakukan koreografi berdasarkan rekomendasi dokter. Soompi melaporkan bahwa keputusan terbaru ini kembali diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan proses pemulihan An Yu Jin.
Starship Entertainment mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi An Yu Jin secara dekat. Agensi juga akan mengatur partisipasinya dalam berbagai jadwal mendatang sesuai dengan kondisi kesehatan, terutama aktivitas yang tidak memberikan beban berlebihan pada lututnya. Starship turut meminta pengertian dan dukungan hangat dari para penggemar.
Meski tidak dapat menunjukkan koreografi seperti biasanya, kehadiran An Yu Jin tetap menjadi kabar positif bagi penggemar IVE di Hong Kong.
Keputusan untuk tetap tampil dengan aktivitas yang disesuaikan menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara komitmen kepada penggemar dan kebutuhan sang idol untuk memulihkan diri.
IVE sendiri terus menjalani berbagai aktivitas grup pada 2026. Dengan kondisi An Yu Jin yang masih dalam pemantauan, penggemar tentu berharap sang leader dapat segera pulih sepenuhnya dan kembali tampil dengan kondisi prima tanpa harus mengkhawatirkan cedera lututnya.
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Jawa Pos
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