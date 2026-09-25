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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 16.51 WIB

Bukan Peran Biasa, Choi Myung-bin Akan Ganggu Pernikahan Orang Tuanya di “Baby from the Future”

choi myung bin (dispatch)

JawaPos.com – Choi Myung-bin tunjukkan sisi akting yang berbeda melalui tfilm terbarunya. Menurut laporan Dispatch, O3 Collective mengumumkan bahwa Choi Myung-bin telah dipercaya memerankan karakter Semi dalam film “Baby from the Future”. Peran tersebut akan membawa sang aktris ke karakter yang cukup unik dan penuh kejutan.

Baby from the Future” mengisahkan Semi, seorang siswi SMA dari masa depan yang tiba-tiba mengunjungi pasangan suami istri muda yang mengalami masalah kesuburan.

Alih-alih mencari kasih sayang dari calon orang tuanya, Semi justru meminta mereka untuk tidak pernah melahirkannya karena ia ingin mencegah penderitaan yang diyakininya akan dialami pada masa depan.

Choi Myung-bin akan memerankan Semi sebagai gadis dengan kepribadian berani, sinis, dan cukup nyentrik. Ia datang menemui kedua calon orang tuanya dan berusaha menghentikan proses yang akan membawanya ke dunia. Situasi tersebut menciptakan konflik yang tidak biasa sekaligus menjadi sumber humor dalam cerita.

Lewat karakter Semi, Choi Myung-bin ditantang menampilkan sisi akting yang lebih beragam. Karakter yang tajam, berani, dan sedikit menyebalkan tersebut membuatnya harus mengeksplorasi ekspresi serta energi berbeda dari peran-peran sebelumnya.

Film ini juga menggunakan premis fantasi untuk membicarakan persoalan keluarga modern dengan pendekatan yang hangat dan realistis.

Proyek tersebut menjadi kelanjutan dari perkembangan karier Choi Myung-bin yang semakin menarik perhatian. Sebelumnya, ia memperlihatkan kemampuan akting yang lebih luas melalui film “Girl with a Suitcase”, terutama lewat penggambaran emosi yang intens.

Kini, lewat “Baby from the Future”, ia kembali mendapat kesempatan untuk memperlihatkan transformasi karakter yang cukup kontras.

Dengan premis tentang seorang anak dari masa depan yang berusaha mencegah kelahirannya sendiri, “Baby from the Future” menawarkan perpaduan antara komedi, fantasi, dan persoalan keluarga.

Kehadiran Choi Myung-bin sebagai Semi pun menjadi salah satu daya tarik yang patut dinantikan, terutama untuk melihat bagaimana ia menghidupkan karakter remaja dengan sikap tajam namun menyimpan persoalan besar tentang masa depannya.

 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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