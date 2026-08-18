Choi Myung-bin Siap Tunjukkan Sisi Baru, Gabung O3 Collective dan Bintangi ‘Girl with a Suitcase’

choi myung bin (x @tang_kira)
JawaPos.com – Choi Myung-bin membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya. Setelah bertahun-tahun membangun pengalaman di dunia akting sejak usia muda, ia kini resmi bergabung dengan O3 Collective.
Mengutip laporan Dispatch, agensi tersebut mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Choi Myung-bin dan berencana mendampinginya dalam perjalanan karier jangka panjang.
O3 Collective menyambut Choi Myung-bin sebagai aktris dengan potensi yang tidak terbatas. Agensi menyebut mereka ingin tumbuh bersama sang aktris dari perspektif jangka panjang.
CEO Yang Hye-young juga memuji kemampuan akting Choi Myung-bin yang solid serta kehadirannya yang mampu menghidupkan berbagai karya. Menurutnya, masih banyak sisi lain Choi Myung-bin yang dapat diperlihatkan kepada publik.
Choi Myung-bin sendiri telah membangun filmografi sejak masih kecil. Mengawali debut melalui film The Walking King dan kemudian tampil dalam sejumlah film seperti The Vanished Night serta Rain and You. Di layar kaca, kemampuan aktingnya semakin dikenal melalui berbagai genre drama, termasuk A Gentleman and a Lady, Love, dan Twenty-Five Twenty-One.
Kariernya terus berkembang hingga ke proyek internasional. Baru-baru ini, Choi Myung-bin tampil sebagai Eun-sae muda dalam serial Netflix This F**ing Love*.
Peran tersebut menjadi salah satu tambahan dalam perjalanan panjangnya sebagai aktris yang mampu berpindah dari satu karakter ke karakter lainnya dengan warna berbeda.
Tantangan berikutnya sudah menanti melalui film “Girl with a Suitcase”, yang dijadwalkan tayang pada 2 September 2026.
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Jawa Pos
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