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Leni Setya Wati
Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.27 WIB

'Rat' Siap Tayang 28 Agustus, Thriller Baru Ryu Jun Yeol dan Sol Kyung Gu Angkat Legenda Korea

poster drama rat (x @tang_kira) - Image

poster drama rat (x @tang_kira)

JawaPos.com – Netflix mengumumkan serial original terbarunya 'Rat' akan tayang secara global pada 28 Agustus. Pengumuman tersebut disampaikan pada 31 Juli bersamaan dengan perilisan poster dan teaser perdana yang memperlihatkan atmosfer misterius dari drama thriller yang dibintangi Ryu Jun Yeol dan Sol Kyung Gu.

Dikutip dari dispatch, drama ini terinspirasi dari cerita rakyat Korea "The Rat That Ate Fingernails" dan mengisahkan Moon Jae, seorang penulis yang hidupnya tiba-tiba direnggut oleh sosok misterius berjulukan "Rat". Setelah kehilangan identitas, nama, hingga seluruh kehidupannya, ia memulai perjalanan berbahaya untuk memburu pelaku dan merebut kembali jati dirinya.

Poster utama menampilkan Moon Jae dengan tatapan penuh kecemasan, ditemani siluet wajah lain dan bayangan seekor tikus yang menyiratkan ancaman besar.

Kalimat "Jika aku gagal membuktikannya, maka akulah yang akan menjadi palsu" semakin memancing rasa penasaran tentang tipisnya batas antara identitas asli dan palsu yang menjadi inti cerita.

Teaser juga memperlihatkan perubahan drastis dalam kehidupan Moon Jae yang selama ini hidup menyendiri sebagai penulis. Setelah menyadari keberadaan sosok "Rat", ia memutuskan keluar dari persembunyiannya demi merebut kembali hidupnya.

Di sisi lain, rentenir No Ja yang diperankan Sol Kyung Gu menyebut situasi tersebut sebagai "permainan di mana kamu harus menemukan dirimu sendiri", mempertegas nuansa psikologis yang menyelimuti serial ini.

Disutradarai Kim Hong Sun, yang dikenal lewat karya bergenre thriller seperti "Dear Hongrang" dan "Voice", sementara naskahnya ditulis oleh Lee Jae Gon. Kombinasi keduanya diharapkan menghadirkan cerita penuh ketegangan dengan misteri yang semakin kompleks di setiap episodenya.

Menurut laporan Dispatch, 'Rat' dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 28 Agustus dan akan tersedia untuk penonton di seluruh dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
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