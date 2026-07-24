Bukan Cuma Romansa, My Bias, My Boss Suguhkan Persahabatan Fangirl yang Menghibur

kim hye joon, gong ji ho, kim ah young (x @soompi

JawaPos.com - Drama "My Bias, My Boss" membagikan cuplikan terbaru yang menyoroti daya tarik utamanya, yakni persahabatan tiga fangirl yang diperankan Kim Hye Joon, Gong Ji Ho, dan Kim Ah Young.

Di tengah kisah romansa di dunia kerja, ketiganya akan menghadirkan dinamika penuh tawa sekaligus momen hangat yang mudah dipahami para pencinta K-pop.

Kim Hye Joon berperan sebagai Nam Da Reum, karyawan baru di perusahaan startup Apello yang bergabung demi bisa lebih dekat dengan idolanya, Lee Chan.

Di tempat kerja, ia ditemani dua sahabat fangirl, yang sama-sama memiliki kecintaan besar terhadap dunia idola.

Persahabatan mereka menjadi tempat berbagi cerita, saling menyemangati, hingga menghadapi berbagai situasi tak terduga.

Dilansir dari soompi, dari foto yang beredar ketiga karakter menikmati waktu bersama dengan ekspresi ceria dan penuh semangat.

Mulai dari berbincang hangat, menunjukkan antusiasme sebagai penggemar, hingga saling mendukung dalam keseharian, chemistry Kim Hye Joon, Gong Ji Ho, dan Kim Ah Young diprediksi menjadi salah satu elemen yang membuat drama ini semakin hidup.

Tak hanya mengangkat kehidupan para fangirl, My Bias, My Boss juga menawarkan kisah cinta yang unik.

Nam Da Reum mendapati dirinya berada di antara dua pria yang sama-sama menarik perhatian: sang CEO Kang Ha Gi yang dingin namun perhatian, serta idolanya sendiri, Lee Chan, yang perlahan mulai membuka hati kepadanya. Konflik tersebut menjadi inti romansa yang dinantikan penonton.

Diadaptasi dari webtoon, drama ini memadukan romansa kantor, komedi, dan kehidupan para penggemar K-pop dalam satu cerita yang segar.

Selain kisah cinta segitiga, hubungan persahabatan yang solid di antara tiga karakter utama perempuan diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan utama serial ini.

My Bias, My Boss dijadwalkan tayang perdana pada 3 Agustus. Dengan kombinasi romansa, humor, dan kisah persahabatan yang hangat, drama ini digadang-gadang menjadi salah satu tontonan romantis yang paling dinantikan pada musim panas tahun ini.