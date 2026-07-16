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Shafa Nadia
Kamis, 16 Juli 2026 | 19.38 WIB

Film Cek Khodam Angkat Realita Kehidupan Manusia yang Menjadikan Hantu Sebagai Ladang Cuan

Film horor-komedi Cek Khodam angkat realita kehidupan manusia, jadikan hantu sebagai ladang cuan. (Instagram Dee Company) - Image

Film horor-komedi Cek Khodam angkat realita kehidupan manusia, jadikan hantu sebagai ladang cuan. (Instagram Dee Company)

JawaPos.com - Film Cek Khodam memberikan warna baru di industri perfilman Tanah Air. Proyek film horor-komedi arahan sutradara JeroPoint itu mengambil latar belakang fenomena viral sekaligus isu sosial di masyarakat belakangan ini.

saat ini, manusia tidak lagi takut dengan segala hal berbau mistis, termasuk hantu. Malah menjadikannya sebagai ladang bisnis. “Kami memang mau angkat sesuatu yang relate sama masyarakat,” kata Produser Dheeraj Kalwani.

JeroPoint menuturkan, ide tersebut terinspirasi dari tren viral cek kodam di siaran langsung media sosial seperti TikTok. Kreator mengaitkan nama penonton dengan entitas gaib atau lelucon untuk mendapatkan gift. 

“Zaman dulu kalau ada setan tuh kita takut, menghindar, sekarang malah ambil kamera, bikin konten. Apalagi aku juga berangkat dari konten kreator,” kata JeroPoint.

Selain menghadirkan kisah horor, film Cek Khodam juga kuat dari sisi komedi. Dialog hingga celetukan antar karakter dijamin bakal mengocok perut penonton selama durasi film berlangsung. Apalagi, film tersebut juga diperkuat dengan para pemain utama yang punya nilai komedi seperti Jirayut dan Benedictus Siregar.

Film Cek Khodam merupakan debut akting Jirayut dalam porsi besar di dunia seni peran. Meski pendatang baru, namun kemampuan dan totalitas akting pria asal Thailand itu layak diacungi jempol. 

Dia menceritakan, banyak tuntutan sekaligus tantangan yang dihadapi selama proses produksi. Terutama ketika dia harus melakoni adegan yang berbau unsur action di waktu dini hari dan sangat menguras fisik. 

“Syuting jam 03.00 WIB dibanting-banting, sumpah. Sampai harus pakai pelindung, gitu,” ucap Jirayut.

Akibatnya, presenter berusia 25 tahun itu mengalami cedera di beberapa bagian tubuh. “Memar sih kayak biru-biru. Terus sakit leher juga karena dicekik kan. Besokannya juga kayak urat kegeser atau gimana, tapi sempat agak sakit leherku,” ungkap Jirayut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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