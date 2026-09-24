Drama “The Great King Munmu” Siap Tayang November, Bertabur Aktor Ternama

JawaPos.com – Drama “The Great King Munmu” mulai memperlihatkan keseriusannya melalui video pembacaan naskah perdana.

Menurut laporan Soompi, sesi tersebut mempertemukan sutradara Kim Young Jo, penulis Kim Ri Heon dan Hong Jin Yi bersama jajaran pemain utama, termasuk Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo dan Park Sung Woong.

“The Great King Munmu” mengisahkan perjalanan Kerajaan Silla ketika menghadapi kekuatan besar Goguryeo, Baekje, serta Dinasti Tang dari China dalam upaya menyatukan Tiga Kerajaan Korea.

Cerita berpusat pada periode penuh peperangan, pergolakan politik, strategi, hingga perjuangan para pemimpin yang mempertaruhkan segalanya demi masa depan negaranya.

Lee Hyun Wook dipercaya memerankan Kim Beop Min, putra tertua Kim Chun Chu yang kelak menjadi Raja Munmu, raja ke-30 Silla. Karakternya digambarkan sebagai sosok pemberani sekaligus dingin dalam menyusun strategi.

Sementara itu, Jang Hyuk tampil sebagai Yeon Gaesomun, tokoh kuat dari Goguryeo yang dikenal sebagai sosok militer dengan pengaruh politik besar.

Tak kalah menarik, Kim Kang Woo berperan sebagai Kim Chun Chu, ayah Kim Beop Min sekaligus Raja Taejong Muyeol, sedangkan Park Sung Woong memerankan Kim Yu Sin, jenderal Silla yang menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan penyatuan Tiga Kerajaan.