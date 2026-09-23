Bikin Penasaran, Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Hadiri Pembacaan naskah drama baru ‘The Great King Munmu’

Pemeran The Great King Munmu. (Soompi)
JawaPos.com - Jadi rekomendasi, drama Korea ‘The Great King Munmu’ telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya.
Dikutip dari Soompi, Rabu (23/9), membuat penasaran, drama ini disutradarai oleh Kim Young Jo, menceritakan bagaimana kerajaan kecil Silla berhasil mengalahkan negara-negara yang lebih kuat.
Negara tersebut meliputi Goguryeo, Baekje, dan Dinasti Tang dari Tiongkok, dengan tujuan untuk menyatukan Tiga Kerajaan.
Selain dihadiri sutradara Kim Young Jo, ada juga penulis naskah Kim Ri Heon dan Hong Jin Yi, serta para pemerannya yaitu Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo, Park Sung Woong.
Akan ada juga Jung Woong In, Kim Do Hyun, Baek Sung Hyun, Yang Hyun Min, Oh Seung Hoon, Lee Ji Hoon, Park Myung Hoon, Im Ho, Choi Soo Rin, dan Cho Seong Ha, di antara yang lainnya.
Jadi perhatian, Lee Hyun Wook akan berperan sebagai raja ke-30 Silla bernama Kim Pom Min, Jang Hyuk memerankan Yeon Gaesomun, dewa perang Goguryeo sekaligus diktator yang kejam.
Di siis lain ada Kim Kang Woo, yang memerankan raja ke-29 Silla, Kim Chun Chu, serta Park Sung Woong, yang berperan sebagai Kim Yu Shin, jenderal ternama Silla
Para aktor senior juga akan hadir, seperti Jung Woong In, Kim Do Hyun, Baek Sung Hyun, Yang Hyun Min, Oh Seung Hoon, Lee Ji Hoon, Park Myung Hoon, Im Ho, Choi Soo Rin, dan Cho Seong Ha.
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