From Magic To Miracle: Mena Massoud Membawa Kisah Epik ke Indonesia

JawaPos.com - Dari magic menuju miracle. Mena Massoud, aktor yang dikenal melalui peran sebagai Aladdin dalam film Aladdin, kini hadir dalam karakter yang sangat berbeda sebagai Nabi Daniel, salah satu tokoh penting dalam Alkitab, melalui film epik Daniel and the Fiery Furnace.

Perubahan karakter ini menghadirkan sebuah perjalanan menarik dari dunia fantasi yang penuh keajaiban menuju kisah iman, keberanian, dan mukjizat Tuhan.

Jika Aladdin membawa penonton ke dunia magic, fantasi, dan petualangan, Daniel mengajak penonton masuk ke sebuah kisah yang lebih dalam: tentang seorang anak muda yang memilih untuk tetap teguh pada iman dan identitas, bahkan ketika berhadapan dengan tekanan, ancaman, dan kekuasaan.

Dari Magic ke Miracle From Magic to Miracle menjadi sebuah gambaran yang kuat atas perjalanan Mena Massoud dari Aladdin menuju Daniel.

Namun, Daniel and the Fiery Furnace bukan semata-mata kisah tentang mukjizat.

Di balik kisah spektakuler yang diangkat ke layar lebar, film ini membawa pesan tentang iman dan keberanian untuk tetap percaya ketika keadaan terlihat mustahil.

Kisah Daniel menjadi semakin relevan bagi generasi muda saat ini. Hidup di Tengah lingkungan yang berusaha mempengaruhi identitas, nilai, dan keyakinannya, Daniel memilih untuk tetap berdiri teguh pada apa yang dipercaya.

Pesan tentang mempertahankan identitas dan iman di tengah tekanan inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama film tersebut.