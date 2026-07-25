Angelina Jolie Ungkap Alasan Anak-Anaknya Menghapus Nama Belakang Pitt

Angelina Jolie dan anak-anaknya (People)
JawaPos.com – Angelina Jolie mengungkapkan alasan di balik keputusan anak-anaknya yang satu per satu mengajukan penghapusan nama belakang “Pitt” dari identitas mereka.
Dilansir dari laman People pada Jum'at (24/7), Menurut sumber yang dekat dengan Jolie, keputusan tersebut didasarkan pada alasan pribadi dan merupakan bagian dari proses pemulihan keluarga.
Jolie disebut hanya berharap seluruh anggota keluarganya dapat pulih dari berbagai persoalan yang telah mereka alami.
Vivienne menjadi anak keempat yang mengajukan permohonan tersebut setelah Maddox, Zahara, dan Shiloh.
Sebelumnya, permohonan Shiloh telah dikabulkan pada 2024, sedangkan permohonan Maddox, Zahara, dan Vivienne masih menunggu proses hukum. Vivienne mengajukan perubahan nama menjadi Vivienne Marcheline Jolie sesuai dokumen pengadilan.
Sumber yang dekat dengan Jolie menyatakan bahwa anak-anaknya memilih untuk tidak mengungkapkan persoalan keluarga kepada publik. Menurut sumber tersebut, sikap mereka menunjukkan upaya menjaga privasi dan menghormati semua pihak yang terlibat.
Jolie juga disebut tidak ingin memperpanjang konflik, melainkan hanya menginginkan proses pemulihan berjalan dengan baik.
Sementara itu, Brad Pitt maupun Angelina Jolie belum memberikan pernyataan resmi secara langsung mengenai permohonan perubahan nama tersebut.
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