Ajak Para Santri Berkarya, SANFFEST Ingin Nilai yang Terkandung Alquran Hadir dalam Film

JawaPos.com – Nilai dan kisah dalam Alquran diharapkan bisa dituangkan dalam cerita yang relevan dengan kehidupan saat ini. Hal ini pula yang menjadi benang merah dari Santri Film Festival (SANFFEST) 2026.

Diungkapkan Neno Warisman selaku penggagas seklaigus Ketua Komite SANFFEST, film festival ini menajdi mediaum bagi santri yang ingin berkarya. Dengan tema The Verses in Motion, mereka bisa menuangkan gagasan-gagasannya melalui film, yang tentunya mengambil nilai-nilai dari Alquran.

“Para peserta yang diajak untuk melihat kembali kisah dan nilai-nilai dalam Al-Qur’an, kemudian menerjemahkannya ke dalam karya film yang memiliki relevansi dengan persoalan dan kehidupan masyarakat hari ini,” ujar Neno dalam konferensi pers di Jakarta, baru-baru ini.

Sehingga, ada tujuan mulia dari kompetisi. Para santri bisa membawa kisah dan nilai-nilai Al-Qur’an ke layar melalui pendekatan yang kreatif, kontekstual, dan relevan.

SANFFEST pun bukan sekadar ruang kompetisi. Tapi menjadi wadah bagi santri untuk mengembangkan kemampuan dan perspektif dalam dunia perfilman.

Sebab, para peserta akan mendapatkan pengalaman melalui berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari Jaulah bersama sineas internasional, proses kurasi dan penjurian, screening karya, hingga Malam Anugerah SANFFEST 2026.

Terlebih dengan terlibatnya para pelaku industri perfilman seperti Tyo Pakusadewo, Mario Irwinsyah, Fajar Bustomi, dan Niniek L. Karim, yang turut memperkuat ruang pertemuan antara kreativitas santri dan ekosistem perfilman Indonesia.

Hadir dengan Tiga Kategori Kompetisi

SANFFEST 2026 membuka kompetisi dalam tiga kategori utama, yaitu Santri Pelajar, Santri Umum, dan Inklusi. Kategori Santri Pelajar menghadirkan sembilan nominasi, yaitu Penata Suara Terbaik, Penata Artistik Terbaik, Sinematografi Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Skenario Terbaik, Penyutradaraan Terbaik, Pemeran Terbaik Putera, Pemeran Terbaik Puteri, serta Film Cerita Terbaik.