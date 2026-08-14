FPI Tuntut Orang Tua Grup Minta Maaf di Atas Mobil Komando soal Challenge Hafalan Alquran

Tangkapan layar yang memperlihatkan hafalan ayat Al-Quran berhadiah miras di event Sounds Project. (Instagram haijakarta.id)
JawaPos.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) menuntut pihak Orang Tua Group menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada umat Islam terkait dugaan penistaan agama dengan cara Challenge Hafal Alquran berhadiah minuman keras.
Ketua Tarbiyah FPI Jakarta Barat Syahrul Ahadi mengatakan bahwa challenge tersebut sangat tidak pantas dan menyakiti hati umat Islam. Oleh karena itu, dalam Aksi Bela Alquran ini pihaknya menuntut Orang Tua Grup menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan massa aksi.
“Kita meminta dari pihak pengelola, pihak Orang Tua, secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya harap langsung nanti di atas mobil komando,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/8).
Menurut Syahrul, permintaan maaf itu setidaknya akan meredakan amarah umat agar tidak terjadi boikot produk Orang Tua Grup.
“Kalau mereka melakukan permintaan maaf, penyesalan secara tulus, dan menerima apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kita, menjawab dengan baik, maka insya Allah justru itulah yang akan meredakan amarah umat,” katanya.
Sebelumnya, kawasan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, sempat macet hingga 1 kilometer karena demo yang dilakukan massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) di depan gedung Orang Tua Building.
Demo yang dinamai Aksi Bela Alquran itu sebagai respons terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan di booth Newport pada acara Sounds Project beberapa waktu lalu.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, kemacetan sudah terjadi sejak sebelum flyover hingga ujung flyover yang sudah dipenuhi massa dengan pakaian mayoritas putih.
Namun begitu, tampak beberapa petugas dari massa aksi bersama kepolisian mengatur agar jalanan tetap dapat dilalui meski agak tersendat.
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Jawa Pos
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