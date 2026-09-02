Sinopsis Suanggi: Ilmu Kutukan, Film yang Akan Tayang di Bioskop Mulai 10 September 2026

Film Suanggi: Ilmu Kutukan. (istimewa)
JawaPos.com - Film Suanggi: Ilmu Kutukan berpusat pada kisah Beni yang diperankan Pangeran Lantang. Beni tengah terlilit utang hingga ratusan juta rupiah dan memutuskan pulang ke kampung halamannya di Pulau Kladum setelah 13 tahun pergi.
Ia datang bersama kekasihnya, Gia yang diperankan Carissa Perusset. Kepulangan mereka disebut untuk menjenguk Mama Lin, ibu angkat Beni yang sedang sakit keras.
Namun, Beni ternyata menyimpan tujuan lain. Ia berniat mencari dan mencuri harta tersembunyi milik keluarganya demi menyelesaikan masalah utang yang menghimpit hidupnya.
Kepulangannya justru membuka kembali rahasia kelam yang selama ini terkubur. Beni kemudian diteror oleh kekuatan gaib yang dikirim Aroba, sosok Suanggi yang diperankan Iwa K.
Teror tersebut semakin mengerikan ketika serangan lalat mematikan mulai mengancam keluarga Mama Lin dan warga Pulau Kladum. Di tengah kepanikan, Beni dipaksa menghadapi kutukan sekaligus rahasia gelap yang selama ini berusaha ia tinggalkan.
Dengan memadukan unsur horor, drama keluarga, konflik masa lalu, dan kekayaan budaya Indonesia Timur, film Suanggi: Ilmu Kutukan menjadi salah satu film horor Indonesia yang mencoba menghadirkan sudut pandang berbeda.
Film produksi Mutiara Films dan Subtube Studio tersebut disutradarai oleh Dom Dharmo dengan naskah yang ditulis oleh Baskoro Adi Wuryanto.
Film Suanggi: Ilmu Kutukan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 10 September 2026.
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