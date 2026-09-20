Xikers Hadirkan “JUST FOR FUN”, Tiga Member Bawa Konsep Party Keliling Seoul

JawaPos.com – Minjae, Sumin, dan Yechan Xikers, kembali menunjukkan sisi kreatif mereka lewat video rap unit terbaru bertajuk “JUST FOR FUN”.

Video tersebut menghadirkan konsep yang santai dan penuh keseruan, dengan ketiganya membawa suasana pesta dari kamar tidur hingga ke berbagai sudut kota Seoul.

Video “JUST FOR FUN” dirilis oleh KQ Entertainment pada 16 September 2026 melalui kanal resmi Xikers. Cerita dibuka dengan Minjae, Sumin, dan Yechan yang melakukan sesi DJ di sebuah kamar tidur.

Tidak berhenti di sana, mereka kemudian membawa tempat tidur beserta perlengkapan DJ keluar dan menjadikannya bagian dari perjalanan musik mereka di tengah kota.

Menurut laporan allkpop, video tersebut mengambil lokasi di sejumlah tempat ikonik dan memiliki atmosfer berbeda, mulai dari jalanan Hongdae, area di bawah jembatan Sungai Han, toko vintage, rooftop, hingga sebuah restoran tua.

Perpindahan lokasi tersebut membuat konsep party dalam video terasa semakin hidup, seolah ketiga member membawa keseruan “JUST FOR FUN” ke mana pun mereka pergi.

Ketiganya tidak hanya tampil sebagai performer. Minjae, Sumin, dan Yechan juga tercatat sebagai penulis lirik sekaligus komposer lagu tersebut.

Minjae turut menangani aransemen dan pemrograman MIDI, sementara ketiganya ikut berkontribusi pada bagian chorus. Keterlibatan langsung ini memperlihatkan warna musikal yang ingin mereka eksplorasi sebagai unit.

“JUST FOR FUN” juga melanjutkan aktivitas unit yang sebelumnya menghadirkan “DELULU”, dengan formasi Minjae, Sumin, dan Yechan.